Chở gấp đôi số lượng ô tô, chủ phà bị đề nghị xử phạt 10 triệu đồng

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ bến phà Long Vĩnh - An Thạnh 3 là Công ty TNHH vận tải Khánh Phong (do ông Nguyễn Văn Khánh, 42 tuổi, ngụ xã Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long làm giám đốc). Tại thời điểm xảy ra vi phạm, phà do thuyền trưởng Nguyễn Văn Hường (48 tuổi) trực tiếp điều khiển. Dự kiến mức phạt đối với chủ bến phà là 10 triệu đồng về hành vi xếp ô tô xuống phà vượt quá số lượng cho phép.

Chiếc phà chở theo rất đông hành khách, xe máy cùng 4 chiếc ô tô ngay giữa lúc trời chuyển mưa giông, sóng to gió lớn (Ảnh: Trí Trần)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip chiếc phà này chở đông người, xe máy và 4 ô tô giữa lúc mưa giông, sóng lớn. Qua xác minh, CSGT làm rõ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc phà đang lùi lại bờ để tránh trú do thời tiết chuyển xấu. Chủ bến và thuyền trưởng đã chủ động đình chỉ xuất bến, đảm bảo an toàn cho hành khách, hoàn toàn không có việc bất chấp nguy hiểm vượt sông như lời đồn.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phà chỉ được phép chở tối đa 2 ô tô nhưng thực tế đã xếp tới 4 chiếc. Chủ phà thừa nhận vi phạm và trần tình: Do đoàn 4 ô tô đang đi đám cưới liên tục năn nỉ xin qua chung một chuyến cho kịp giờ hành lễ nên đã "cả nể" cho toàn bộ xe lên phà.

Trái quy định an toàn vì "cả nể", chủ bến phà đã bị lực lượng Cảnh sát đường thuỷ kiên quyết lập biên bản vi phạm hành chính. Với hành vi xếp ô tô vượt quá số lượng cho phép, mức phạt dự kiến áp dụng cho chủ phà lên tới 10 triệu đồng.