Khởi tố đối tượng lừa đảo thuê ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố

Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, một đối tượng đưa thông tin gian dối mượn tiền để tất toán khoản vay ngân hàng, còn đối tượng kia thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Vụ án thứ nhất do Trần Thị Cẩm Hoa (SN 1990, trú xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện. Từ cuối tháng 12/2025, khi đang làm nhân viên tín dụng tại một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng), Hoa đưa ra thông tin gian dối về việc cần mượn tiền để tất toán khoản vay ngân hàng. Hoa hứa hẹn sau khi rút GCNQSDĐ đang thế chấp để bán, sẽ trả lại tiền cho người cho vay.

Hai đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng khởi tố và bắt tạm giam

Tin lời, trong 2 ngày 29 và 30/12/2025, bà H.T.D. (trú tại phường Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng) đã chuyển cho Hoa tổng cộng hơn 3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên Hoa không sử dụng tiền như mục đích cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào việc trả các khoản nợ cá nhân. Sau đó, Hoa chỉ trả lại cho bà D. số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra thông báo, cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Trần Thị Cẩm Hoa, đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng (địa chỉ 47 - Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Trương Công Sơn (SĐT 0935.345.227) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Vụ án thứ 2 do Ngô Hải Nam (SN 1991, trú xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) thực hiện. Theo điều tra ban đầu, Nam sử dụng giấy tờ tùy thân thật để liên hệ, ký hợp đồng thuê xe ô-tô tự lái, tạo lòng tin để chủ xe giao phương tiện cùng giấy tờ liên quan.

Sau khi nhận xe, Nam sử dụng thông tin, hình ảnh trên giấy đăng ký xe để đặt làm giấy tờ giả như căn cước công dân, thông tin VNeID, giấy chứng nhận kết hôn… Bằng các thông tin này, Nam tạo dựng thông tin bản thân là chủ sở hữu hoặc là chồng của người đứng tên đăng ký xe. Đặc biệt, Nam dùng bộ giấy giờ giả này đưa phương tiện đi cầm cố, chuyển nhượng để chiếm đoạt tiền.

Qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT bước đầu làm rõ Nam đã sử dụng phương thức, thủ đoạn trên để chiếm đoạt 3 xe ô-tô của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái trên địa bàn Tp. Đà Nẵng và tỉnh Bắc Ninh.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh cho thuê xe tự lái từng giao xe cho Ngô Hải Nam; các tiệm cầm đồ, cơ sở mua bán xe hoặc cá nhân đã nhận cầm cố, mua bán, chuyển nhượng phương tiện từ Nam bằng phương thức tương tự, chủ động liên hệ để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị người dân quan tâm, chia sẻ thông tin để những cá nhân, tổ chức có thể là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết, chủ động trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu, góp phần phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.