Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên nhà trường cùng nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành, tri ân những người đặt nền móng, đồng thời xác định định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

PGS, TS Phạm Dương Châu, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập với những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội từng bước mở rộng quy mô, phát triển đội ngũ, hoàn thiện hệ thống đào tạo và khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Phạm Dương Châu, Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường nhấn mạnh, triết lý đào tạo “Thực học - Thực nghiệp” được xác định từ những ngày đầu đã trở thành giá trị cốt lõi, tạo nên bản sắc riêng của HUBT. Theo đó, đào tạo không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn hướng tới hình thành năng lực nghề nghiệp, khả năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Đến nay, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã phát triển thành cơ sở giáo dục đại học tư thục đa ngành, đa lĩnh vực, với 27 ngành đào tạo thuộc các khối kinh tế và quản lý; kỹ thuật, công nghệ và mỹ thuật; ngôn ngữ và sức khỏe. Nhà trường triển khai đào tạo ở ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, với quy mô đáp ứng khoảng 35.000 sinh viên, học viên.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1996-2026) và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 / 20/11/2026).

Đội ngũ cán bộ, giảng viên tiếp tục được củng cố cả về số lượng và chất lượng. Tính đến ngày 30-6-2026, toàn trường có 1.234 cán bộ, giảng viên, trong đó có 18 giáo sư, 60 phó giáo sư, 175 tiến sĩ và 682 thạc sĩ. Cùng với phát triển đội ngũ, nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, hệ thống thư viện và các điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập tại ba cơ sở ở Hà Nội, Bắc Ninh và Phú Thọ.

Tháng 6-2022, trường được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Đến ngày 30/6/2026, có 22 chương trình đào tạo của trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng, gồm 18 chương trình trình độ đại học và 4 chương trình trình độ thạc sĩ.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Trong giai đoạn 2021-2026, nhà trường triển khai 312 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, biên soạn 239 giáo trình, sách và tài liệu học tập; công bố 1.110 bài báo trong nước và 85 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus. Trường đã ký 95 biên bản thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ với các trường đại học và tổ chức giáo dục quốc tế; đồng thời duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục, trao học bổng, hiến máu tình nguyện và giúp đỡ cộng đồng.