Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Website nhà trường

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký Quyết định 3377/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2026 về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Cụ thể, sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc sau sáp nhập thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng đã ký Quyết định 3372/QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2026 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung vào Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm và đổi tên Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm sau sáp nhập thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung.

Cụ thể, sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung vào Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm và đổi tên Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm sau sáp nhập thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung; đồng thời đổi tên Phân hiệu Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh thành Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập và đổi tên cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.