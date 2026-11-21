Y Hòa cầm khay inox, xếp hàng cùng các bạn chờ lấy cơm trưa. Em sinh năm 2017, học lớp 4, nhà ở bản Tuộc. Hòa là người Ma Coong, một nhóm thuộc dân tộc Bru - Vân Kiều, sinh sống chủ yếu ở vùng núi Trường Sơn thuộc xã Thượng Trạch (Quảng Trị).

Suốt tuần học, Hòa ở nội trú. Đến giờ ăn, em cùng các bạn xuống nhà ăn của trường.

Cô bé Y Hòa cùng các bạn cầm khay, xếp hàng chờ lấy cơm trưa.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thượng Trạch cầm khay, xếp hàng chờ lấy cơm trưa.

Bữa trưa lúc 10 giờ 30

Một hàng dài học sinh đứng dọc theo dãy tường nhà ăn. Một em nhỏ giữ chiếc khay còn trống, mấy bạn phía sau nghiêng đầu háo hức nhìn lên chỗ chia cơm. Ở dãy bàn bên kia, những em nhận phần trước đã nhanh chóng ngồi ăn.

Đến lượt mình, Y Hòa đưa khay ra bằng cả hai tay. Trên khay của em đã có cơm và một phần trứng. Cô nuôi vui vẻ nghiêng chiếc muôi, chan canh vào phần khay còn trống trên tay em.

Y Hòa nhận cơm canh từ các cô nuôi chuẩn bị cho bữa trưa.

Ở Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thượng Trạch, bữa sáng của học sinh bắt đầu lúc 6 giờ 30, bữa trưa lúc 10 giờ 30 và bữa chiều lúc 17 giờ 30. Tiền ăn cho cả ba bữa của các em là 39.000 đồng mỗi học sinh một ngày.

Hai mươi bản của xã Thượng Trạch nằm rải rác giữa núi rừng. Có nơi, trẻ em phải đi bộ hàng giờ mới tới điểm học. Mùa mưa, những đoạn đường dốc lại trơn. Ngôi trường nội trú được Đảng và Nhà nước đầu tư, chính thức hoạt động từ ngày 1/11/2026. Học sinh bắt đầu có bữa ăn đầu tiên tại ngôi trường mới vào đầu tháng này. Với những em ở bản xa, từ lớp học đến chỗ ăn, chỗ nghỉ giờ đây chỉ là một quãng đi bộ trong khuôn viên trường.

Những cô nuôi từng là học trò nội trú

Để kịp bữa sáng, chị Võ Thị Nữ vào bếp từ 4 giờ sáng mỗi ngày trong tuần. Chị làm công tác bếp ăn cho học trò từ năm 2006, khi còn làm ở trường nội trú cũ.

Cô nuôi Võ Thị Nữ trong bếp ăn của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thượng Trạch.

Anh Đinh Mạnh Tuyển làm công việc chăm lo bữa ăn cho học sinh từ năm 2007. Hiện anh phụ trách Tổ chăm sóc, nuôi dưỡng tại trường, chịu trách nhiệm lên thực đơn hằng ngày, giám sát và kiểm thực các bữa ăn.

Anh kể, trong tổ có bảy người thì có bốn cô nuôi từng là học sinh nội trú của trường Thượng Trạch cũ. Tốt nghiệp, các cô đi học nghề rồi trở về làm việc tại trường. Ngày trước, các cô ngồi ăn cơm cùng bạn. Bây giờ, đến giờ ăn, các cô đứng bên kia bàn chia cơm cho những cô cậu học trò nhỏ.

Các cô nuôi của trường Thượng Trạch tất bật chuẩn bị bữa ăn cho các em.

Nhìn từ đầu phòng ăn, có thể thấy hai nhịp của cùng một bữa trưa. Dọc theo tường, các em vẫn cầm khay chờ đến lượt. Ở những dãy bàn, các bạn nhận cơm trước đã ngồi xuống ăn.

Nhà ăn đã đón học sinh từ đầu tháng 11 năm nay. Theo chị Võ Thị Nữ, cơ sở vật chất ở ngôi trường mới cơ bản đã hoàn thiện.

Đến lượt lấy cơm, một em lớp 1 nâng chiếc khay lên ngang ngực. Cô giáo chủ nhiệm của em nhanh chóng đưa tay đỡ cho khay em khỏi nghiêng trong lúc cô nuôi chia thức ăn. Nhận phần xong, em nhỏ ôm khay, đi bên cô giáo về chỗ ngồi.

“Có em bưng khay về bàn cứ nhìn xuống chỗ canh vì sợ đổ. Chị phải đi cạnh, bảo con cứ bước chậm thôi, có cô đây rồi”, cô giáo kể.

Cô giáo đỡ tay cho một em nhỏ khi nhận cơm, rồi cùng em về bàn.

Nhận canh xong, Y Hòa mang khay về bàn. Em cầm thìa, cúi xuống khay cơm. Phía đối diện, các bạn cũng đã bắt đầu ăn.

“Bữa nào cháu cũng ăn hai bát cơm. Cháu thích nhất món trứng đúc các cô nấu”, Hòa nói.

Nhìn Hòa và các bạn ngồi ăn bên nhau, mới thấy ngôi trường nội trú đã đi vào đời sống của các em từ những điều bình dị như thế. Có bữa cơm các cô chuẩn bị từ sớm, có bàn tay cô giáo đỡ chiếc khay cho những em còn bỡ ngỡ.

Chiều Chủ nhật, bố lại chở Hòa từ bản Tuộc lên trường. Sáng hôm sau, trước giờ vào lớp, em lại ngồi ăn cùng các bạn. Từ những bữa cơm đều đặn và đầy đủ ấy, học trò ở những bản xa có thêm điều kiện để theo học, và ngôi trường dần trở thành một nơi thân thuộc trong tuổi thơ của các em.