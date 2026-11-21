Ngày 21/11, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Ban Thanh niên Công an nhân dân (CAND) tổ chức diễn đàn Thanh niên CAND với văn hóa số, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ Công an trong xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.

Diễn đàn có sự tham dự của Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Thiếu tướng, PGS.TS Trần Quang Huyên - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; ông Chu Tiến Đạt - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC; TS Đặng Vũ Cảnh Linh - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các chuyên gia, cán bộ, đoàn viên thanh niên CAND. Chương trình còn có sự tham gia của 400 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

Diễn đàn Thanh niên CAND với văn hóa số được tổ chức ngày 21/11 tại Hà Nội, thu hút 400 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

Diễn đàn tập trung trao đổi về nhận thức, hành vi ứng xử, kỹ năng tham gia môi trường số và trách nhiệm của tuổi trẻ CAND trong xây dựng, bảo vệ, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp trên không gian mạng.

Các chuyên gia đã phân tích những cơ hội và thách thức mà môi trường số đặt ra đối với giới trẻ, từ tình trạng tiếp nhận, chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, chạy theo các trào lưu tiêu cực đến những biểu hiện ứng xử lệch chuẩn, tranh luận cực đoan trên mạng xã hội.

Việc trang bị kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm soát cảm xúc và tuân thủ quy định pháp luật khi tham gia không gian mạng cũng được các chuyên gia nhấn mạnh tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các diễn giả tập trung phân tích phân tích những cơ hội và thách thức mà môi trường số đặt ra đối với giới trẻ.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu cho rằng đối với lực lượng CAND, xây dựng văn hóa số càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là một công dân tham gia không gian mạng mà còn mang sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đồng thời là chủ thể tham gia xây dựng và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp.

“Mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi nội dung được đăng tải, chia sẻ trên không gian số của cán bộ, chiến sĩ CAND đều có thể tác động đến hình ảnh, uy tín của lực lượng”, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nêu.

Theo đó, văn hóa ứng xử trên không gian số phải thống nhất với văn hóa ứng xử trong đời sống thực tiễn, thể hiện ở bản lĩnh, kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm.

Đánh giá thực tiễn, lãnh đạo Cục Công tác chính trị cũng chỉ ra, kỹ năng số của một bộ phận thanh niên Công an chưa đồng đều; khả năng chọn lọc, kiểm chứng thông tin, nhận diện nguy cơ và văn hóa ứng xử trên không gian mạng cần tiếp tục được quan tâm. Việc sử dụng các nền tảng số ở một bộ phận thanh niên vẫn chủ yếu dừng ở tiếp nhận, chia sẻ thông tin, chưa phát huy đầy đủ vai trò sáng tạo nội dung tích cực và định hướng dư luận.

“Yêu cầu đặt ra với thanh niên CAND không chỉ là thích ứng với môi trường số, sử dụng thành thạo công nghệ số mà cần có tầm nhìn cao hơn: Lực lượng tiên phong dẫn dắt, kiến tạo, định hình và lan tỏa các giá trị văn hóa CAND, văn hóa quốc gia trên không gian số”, lãnh đạo Cục Công tác chính trị cho biết.

Để hiện thực hóa yêu cầu này, lãnh đạo Cục Công tác chính trị đề nghị các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên CAND tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng văn hóa số; trang bị kiến thức, kỹ năng và năng lực làm chủ môi trường số; phát huy vai trò tổ chức Đoàn trong xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn, lành mạnh.

Các cấp bộ Đoàn cần đưa văn hóa số trở thành nội dung thường xuyên trong công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên; tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, hoạt động trải nghiệm, đồng thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình, sản phẩm sáng tạo.