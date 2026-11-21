Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bắn súng - Bắn cung Thanh Hóa Từ Ngọc Dung chăm chú quan sát, sẵn sàng điều chỉnh kỹ thuật thi đấu cho học trò.

Hầu hết những HLV thể thao thành tích cao hôm nay đều từng là những vận động viên (VĐV) ưu tú, từng đổ mồ hôi, thậm chí rơi nước mắt trên thảm đấu để mang về vinh quang cho Tổ quốc. Chính những trải nghiệm ấy trở thành hành trang quý giá để họ thành những người thầy truyền nghề, truyền lửa cho thế hệ tiếp nối. Công việc của họ không đơn thuần là xây dựng giáo án rồi hướng dẫn VĐV thực hiện mà còn liên tục quan sát, đánh giá, điều chỉnh giáo án và tìm kiếm phương pháp phù hợp với từng cá nhân.

“Đặc thù của các môn bắn súng, bắn cung đòi hỏi người tập phải có sự tập trung cao độ, tính kiên trì, khả năng kiểm soát cảm xúc và sự chính xác trong từng thao tác. Chúng tôi không chỉ dạy cách siết cò hay giương cung, mà còn phải truyền cho các em sự tĩnh tại, bản lĩnh thép và trên hết là ngọn lửa đam mê bền bỉ để vượt qua những áp lực ngàn cân trong thi đấu”, HLV đội tuyển Bắn súng - Bắn cung Từ Ngọc Dung chia sẻ.

Với đặc thù của thể thao thành tích cao, hầu hết các em còn rất nhỏ tuổi đã phải rời xa vòng tay gia đình, các HLV sẵn sàng khoác thêm lên mình những sứ mệnh thiêng liêng khác. Họ phải học cách làm bạn, làm chỗ dựa tinh thần, thậm chí là người cha, người mẹ thứ hai của các em; đồng hành với học trò không chỉ trên sân tập mà cả trong những bước trưởng thành ngoài cuộc sống. Sự quan tâm ấy có thể không tạo nên thành tích ngay lập tức, nhưng lại góp phần hình thành bản lĩnh, sự tự tin và khả năng vượt qua khó khăn của mỗi VĐV.

HLV trưởng đội tuyển Vovinam Thanh Hóa Lê Văn Tiến, cho biết: “Chúng tôi không chỉ dạy các em cách ra đòn để chiến thắng đối thủ trên thảm đấu, mà quan trọng hơn là dạy các em đạo đức làm người, tinh thần thượng võ, sự khiêm nhường và kỷ luật thép trong cuộc sống. Một võ sĩ giỏi trước hết phải là một người có ích cho xã hội”.

Với các VĐV, sự tận tâm của những thầy, cô trong ban huấn luyện đã giúp họ thay đổi cuộc đời. “Có thời điểm gặp biến cố gia đình, rồi những ngày chấn thương hành hạ, áp lực thành tích khiến em tưởng chừng muốn gục ngã, bỏ cuộc. Chính thầy, cô trong ban huấn luyện đã kiên nhẫn ngồi lại bên em, lắng nghe những giọt nước mắt bất lực và vực dậy tinh thần cho em bằng niềm tin tuyệt đối” - võ sĩ Trần Thị Hậu, đội tuyển Võ cổ truyền - Kun Khmer chia sẻ.

Lời tri ân ấy có lẽ cũng là phần thưởng ý nghĩa đối với những người làm công tác huấn luyện. Đôi khi, niềm vui lớn nhất của họ đơn giản là nhìn thấy học trò trưởng thành, biết vượt qua giới hạn của bản thân và tiếp tục theo đuổi con đường đã lựa chọn. Với họ, tiếng “thầy, cô” mà các VĐV dành cho mình chính là sự ghi nhận.

“Đến ngày 20/11, chỉ cần nhận được những lời chúc ngắn thôi thì những người thầy thể thao như chúng tôi cũng thấy hạnh phúc rồi”, HLV trưởng đội tuyển Bắn súng - Bắn cung Từ Ngọc Dung chia sẻ.

Không chỉ ở các đội tuyển thể thao thành tích cao, hình ảnh những người thầy không đứng trên bục giảng còn hiện diện rộng khắp trong đời sống thể thao quần chúng. Họ có thể là những thầy, cô giáo dạy thể chất tận tụy, là những cộng tác viên vì tình yêu thể thao thuần khiết mà tự nguyện huấn luyện các bạn trẻ, duy trì các lớp tập luyện, dẫn dắt câu lạc bộ và truyền cảm hứng vận động cho cộng đồng.

Thành tích thể thao có thể được ghi nhận bằng huy chương, kỷ lục hay thứ hạng, nhưng dấu ấn của người thầy trong thể thao còn nằm trong bản lĩnh, nhân cách và những ước mơ mà họ đã giúp học trò nuôi dưỡng. Cứ thế, bằng sự tận tâm và tình yêu nghề, những người thầy thầm lặng vẫn ngày ngày ươm mầm những tài năng cho thể thao xứ Thanh.