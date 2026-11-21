Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục IGC Dương Thục Linh (bìa phải) trao thưởng vinh danh Giáo viên tinh hoa. Ảnh: Công Nghĩa

Trong chương trình, Tập đoàn Giáo dục IGC đã tuyên dương, khen thưởng 227 nhà giáo có thành tích xuất sắc, tâm huyết với nghề và có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động giáo dục tại các cơ sở trực thuộc hệ thống IGC trên cả nước, trong đó có các trường thuộc tập đoàn tại thành phố Đồng Nai.

Với 2 thông điệp trọng tâm là “Ngọc trong tim” và “Ngọc trong trí”, buổi lễ nhằm tri ân những thầy, cô giáo không chỉ sở hữu năng lực chuyên môn vững vàng, không ngừng học hỏi mà còn luôn tận tâm với học sinh. Đây là những tấm gương điển hình trong việc thực hành 3 giá trị cốt lõi của Tập đoàn Giáo dục IGC là: Yêu thương - Tôn trọng - Trách nhiệm.

Các giáo viên được vinh danh tại buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Chia sẻ tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục IGC Dương Thục Linh cho biết: Tập đoàn luôn trân trọng và tự hào về những đóng góp của các "Giáo viên tinh hoa" cũng như gần 2.200 cán bộ, nhân viên, giáo viên trên toàn hệ thống. Đằng sau mỗi thành tích là cả một quá trình rèn luyện, hoàn thiện bản thân và trên hết là tình yêu lớn lao dành cho học trò, cho nghề giáo. Tập đoàn Giáo dục IGC kỳ vọng danh hiệu này sẽ là động lực để các thầy, cô tiếp tục phát huy năng lực, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến đồng nghiệp và người học.

Chương trình "Giáo viên tinh hoa" được Tập đoàn Giáo dục IGC triển khai lần đầu tiên vào năm 2023. Việc gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng đội ngũ giáo viên được vinh danh trong giai đoạn 2023-2026 cho thấy những kết quả khích lệ trong công tác chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp của tập đoàn.

Trước bối cảnh giáo dục không ngừng thay đổi, lãnh đạo Tập đoàn Giáo dục IGC khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư phát triển năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng cho đội ngũ; hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục hạnh phúc, nơi mỗi học sinh đều được yêu thương, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy tiềm năng.

Giáo viên biểu diễn văn nghệ chào mừng buổi lễ vinh danh Giáo viên tinh hoa. Ảnh: Công Nghĩa

Hiện nay, Tập đoàn Giáo dục IGC có tổng cộng 28 cơ sở giáo dục trực thuộc trên toàn quốc. Riêng tại thành phố Đồng Nai, IGC đang có 9 cơ sở, bao gồm 3 trường mầm non, 5 trường phổ thông và 1 trường cao đẳng, là môi trường học tập của gần 10 ngàn học sinh, sinh viên.