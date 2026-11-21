Giáo viên trung học cơ sở. Ảnh minh hoạ: IT

Bà Nguyễn Thu Hương (Bắc Ninh) tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh hệ đại học chính quy, làm giáo viên hợp đồng môn Tiếng Anh tại trường trung học phổ thông, có đóng bảo hiểm xã hội, hệ số lương 1,99 từ năm 2015 đến 2019. Năm 2019, bà thi tuyển giáo viên cấp 2 và trúng tuyển giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở hạng II, V.07.04.11.

Bà Nguyễn Thu Hương hỏi, nếu trừ tập sự, bà đã đủ 9 năm, vậy có đủ điều kiện để chuyển xếp lương Giáo viên trung học cơ sở hạng II, V.07.04.31 không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ như sau:

Khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT quy định: "Kể từ ngày 3/112015 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông được bổ nhiệm vào hạng cao hơn sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn khác cũng như chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức thì phải thực hiện bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo quy định (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 3/112015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 3/112015)".

Theo thông tin bà Nguyễn Thu Hương cung cấp, bà được tuyển dụng năm 2019 và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.11) theo trình độ đào tạo đại học nên bà thuộc trường hợp phải bổ nhiệm lại theo quy định nêu trên.

Về việc bổ nhiệm lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT ngày 30/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục, có hiệu lực ngày 30/10/2026.

Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT đã hướng dẫn chi tiết việc bổ nhiệm lại đối với các trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT. Cơ sở giáo dục và Uỷ ban nhân dân xã, phường (nơi quản lý cơ sở giáo dục bà đang công tác) căn cứ quy định của Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT và hồ sơ thực tế của bà để thực hiện việc bổ nhiệm lại vào chức danh nghề nghiệp viên chức bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức.