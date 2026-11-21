Đổi mới từ hoạt động dạy học

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tổ chức hoạt động STEM hay xây dựng học liệu số đang mở thêm cách tiếp cận kiến thức cho học sinh. Công nghệ không còn là nội dung riêng của môn Tin học mà từng bước được giáo viên khai thác trong nhiều môn học, hỗ trợ thiết kế bài giảng, xây dựng tình huống và tổ chức hoạt động học tập.

Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) là một trong số các trường học có phòng STEM được đầu tư với kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, đạt chuẩn quốc tế. Nhà trường xây dựng kế hoạch sử dụng theo hướng không gian học tập mở, phục vụ hoạt động tìm tòi, sáng tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp điều kiện thực tế. Phòng thực hành hiện đại tạo thêm điều kiện để học sinh thiết kế, chế tạo, thử nghiệm; nhiều dự án đạt giải cao tại các cuộc thi đổi mới, sáng tạo các cấp.

Phòng học STEM Trường THPT Trần Phú (TP Đà Nẵng) được đầu tư từ nguồn xã hội hóa giáo dục.

Phòng học STEM Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (phường Liên Chiểu) được đầu tư 1,8 tỷ đồng, phục vụ hoạt động câu lạc bộ cho học sinh khối 6, 7, 8. Giáo viên được tập huấn sử dụng AI trong thiết kế bài giảng, đề kiểm tra, video và trò chơi học tập. Tổ hỗ trợ chuyển đổi số và công nghệ duy trì chia sẻ hằng tháng, giúp giáo viên cập nhật công cụ mới và vận dụng vào công việc.

Việc đầu tư không gian STEM và ứng dụng AI đang mở rộng cách tổ chức hoạt động học tập ở các trường. Học sinh có thêm điều kiện trực tiếp thiết kế, chế tạo, thử nghiệm sản phẩm; giáo viên từng bước khai thác công nghệ để làm mới bài giảng và phương pháp giảng dạy.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong triển khai Chương trình GDPT 2018 tại các trường phổ thông ở Đà Nẵng. Hoạt động dạy học được tổ chức theo hướng tăng cường vận dụng kiến thức, gắn nội dung môn học với tình huống thực tế; các hình thức dạy học dự án, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm, sân khấu hóa tác phẩm văn học, khai thác di sản được khuyến khích triển khai phù hợp với điều kiện từng trường.

Phòng học STEM Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (ảnh trái) và gian hàng trưng bày các sản phẩm STEM của học sinh nhà trường tại Ngày hội Chuyển đổi số phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

Ở cấp THPT, việc xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức các môn học lựa chọn được thực hiện theo nhu cầu, định hướng của học sinh và điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất. Toàn thành phố có 126 tổ hợp môn học lựa chọn được tổ chức tại các trường THPT. Cách tổ chức này mở rộng khả năng lựa chọn cho học sinh, đồng thời đặt ra yêu cầu nhà trường tư vấn để các em cân nhắc phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp.

Đổi mới phương pháp dạy học được triển khai cùng với điều chỉnh kiểm tra, đánh giá. Giáo viên kết hợp các hình thức kiểm tra viết, vấn đáp, thực hành, thuyết trình và đánh giá qua sản phẩm học tập; chú trọng khả năng vận dụng kiến thức thay vì chỉ kiểm tra mức độ ghi nhớ. Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường tạo điều kiện để giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kế hoạch bài dạy, thống nhất cách đánh giá và tháo gỡ những vấn đề trong quá trình thực hiện chương trình.

Cùng với kiến thức các môn học, giáo dục thể chất, văn hóa học đường, kỹ năng sống và năng lực số được lồng ghép trong hoạt động giáo dục. Việc sử dụng công nghệ, mạng xã hội an toàn, ứng xử có trách nhiệm trên môi trường số được quan tâm, giúp học sinh hình thành kỹ năng cần thiết trong đời sống hiện đại.

Mở rộng cơ hội phát triển cho học sinh

Ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, tiếp tục được xác định là một năng lực quan trọng đối với học sinh trong bối cảnh hội nhập. Đà Nẵng đang triển khai định hướng đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, gắn với nâng cao năng lực giáo viên, phát triển học liệu và xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ. Cùng với hoạt động dạy học trên lớp, các hình thức giao lưu, câu lạc bộ, sân chơi ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ được chú trọng nhằm tăng cơ hội thực hành cho học sinh.

Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng sau THCS, THPT được triển khai thông qua tư vấn tuyển sinh, hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp, tham quan cơ sở đào tạo và kết nối với doanh nghiệp. Qua đó, học sinh có thêm thông tin về ngành nghề, yêu cầu năng lực và cơ hội việc làm, từng bước xác định lựa chọn phù hợp với khả năng, điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội.

Các hoạt động giao lưu với học sinh nước ngoài, trải nghiệm STEM, sân chơi tiếng Anh... được các trường học ở Đà Nẵng thường xuyên tổ chức.

Một điểm nhấn khác là việc phát triển năng lực nghiên cứu, sáng tạo và tư duy khoa học cho học sinh. Các cuộc thi khoa học kỹ thuật, sân chơi STEM, hoạt động sáng tạo trẻ tạo môi trường để các em đề xuất ý tưởng, xây dựng sản phẩm và trình bày kết quả nghiên cứu. Việc kết nối với trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp tại một số cơ sở giáo dục góp phần đưa hoạt động trải nghiệm vượt ra ngoài khuôn khổ lớp học.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định qua kết quả các kỳ thi. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2026, Đà Nẵng có 146/200 thí sinh đoạt giải, đạt tỷ lệ 73%. Học sinh thành phố tiếp tục ghi dấu ấn tại các sân chơi quốc tế về vật lý, trí tuệ nhân tạo và tin học văn phòng. Những kết quả này phản ánh nỗ lực phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực, đồng thời cho thấy vai trò của đội ngũ giáo viên trong tổ chức dạy học và phát triển năng khiếu.

Bên cạnh nâng cao chất lượng, bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh ở các địa bàn khác nhau vẫn là nhiệm vụ quan trọng của giáo dục trung học. Thành phố quan tâm đầu tư trường lớp, tổ chức dạy học ở vùng miền núi, biên giới; thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh khuyết tật. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình THCS đạt 98,2%; có 80/94 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, 13/94 xã, phường đạt mức độ 2.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động giáo dục được đẩy mạnh. Học bạ số, dữ liệu ngành, các nền tảng phục vụ dạy học và quản trị trường học từng bước được triển khai, góp phần giảm thủ tục, tăng khả năng kết nối thông tin giữa nhà trường, giáo viên và gia đình. Chuyển đổi số vì vậy không chỉ dừng ở việc trang bị thiết bị mà còn gắn với thay đổi phương thức quản lý và tổ chức công việc.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 97,31%, cùng kết quả học sinh giỏi quốc gia và các chỉ số phổ cập cho thấy những chuyển động ở nhiều lĩnh vực. Trong năm học 2025 - 2026, học sinh Đà Nẵng đạt nhiều thành tích nổi bật tại các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế.

Thành tích của học sinh Đà Nẵng tại các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế trong năm học 2025 - 2026.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, để duy trì kết quả này, ngành giáo dục TP Đà Nẵng tiếp tục chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng linh hoạt, tăng cường trải nghiệm và nghiên cứu khoa học; sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được khai thác hiệu quả hơn.