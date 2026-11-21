Việc sáp nhập là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển lâu dài của tỉnh Phú Thọ trong đào tạo nguồn nhân lực y tế. Đây không chỉ là việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn là bước đi nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu đưa ngành Y tế Phú Thọ vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước vào năm 2030.

TRƯỜNG QUÂN - HƯƠNG GIANG