Nhìn trời mà lo đất!

Một đoạn trên khu vực đê sông Vinh đang triển khai dang dở

- Mỗi mùa mưa lũ về, hàng nghìn hộ dân ở phía trong tuyến đê sông Vinh (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) lại thấp thỏm lo. Đây là tuyến công trình quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi xảy ra mưa lớn, nước sông dâng cao. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, một số đoạn đê vẫn chưa được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Tuyến đê đã xuống cấp, nhiều vị trí chưa được gia cố kiên cố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xuất hiện mưa lớn kéo dài hoặc mực nước sông lên cao. Không chỉ lo ngại thân đê xuống cấp, người dân còn đặc biệt quan tâm đến những vị trí có cao trình thấp. Khi mực nước sông dâng cao, các điểm này có thể trở thành nơi nước tràn qua, làm tăng nguy cơ ngập khu dân cư.

- Chắc Tư cả nghĩ rứa thôi.

- Không đâu Bề Tui, tuyến đê này từng xảy ra sự cố. Mới năm ngoái đây thôi, ngày 1-10-2025, tại đoạn đê sông Vinh dài khoảng 15m (địa phận phường Trường Vinh) bất ngờ bị vỡ, nước sông chảy xiết và tràn vào khu vực đô thị gần sông, nhấn chìm nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng. Chính quyền địa phương phải huy động nhiều lực lượng để gia cố. Nguyên nhân được xác định do nước sông dâng cao, áp lực lớn khiến phần nền đường ven sông bị xói mòn, trượt lở.

- Vậy chính quyền địa phương có phương án xử lý thế nào chưa?

- Hiện tại, khu vực bị vỡ năm ngoái đang được nâng cấp, sửa chữa. Ngoài ra, khu vực phía ngoài sông cũng được gia cố nhằm tăng khả năng chống chịu, chủ động ứng phó khi mưa bão và mực nước sông dâng cao nhưng hiện vẫn chưa hoàn thiện. Theo chính quyền phường Trường Vinh, việc nâng cấp, gia cố tuyến đê sông Vinh do Ban Bảo trì, Sở Xây dựng tỉnh thực hiện. Địa phương đang phối hợp theo dõi, đôn đốc tiến độ, đồng thời rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn để chủ động phương án ứng phó khi mưa lớn, nước sông dâng cao.

- Bề Tui nhận thấy, những lo lắng của người dân là chính đáng, bởi miền Trung đang vào mùa mưa bão trong khi công trình nâng cấp, gia cố tuyến đê Sông Vinh thì chưa hoàn thiện. Thiết nghĩ, các cấp chính quyền nhanh chóng đôn đốc đơn vị thi công sớm hoàn thiện công trình và có phương án gia cố đoạn đường bao, nâng cấp, nâng cao cao trình để đảm bảo an toàn khi lụt lội, bảo đảm an toàn lâu dài cho hàng nghìn hộ dân phía trong đê.