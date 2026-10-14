Thủ tướng dự Lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Thành ủy, UBND TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Sau lễ truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP.HCM, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đoàn thể, cơ quan chức năng cùng đông đảo người dân.

Tại buổi lễ, các đại biểu kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham gia khiêng giá hài cốt liệt sĩ, đưa các liệt sĩ vào vị trí an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ là hoạt động thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đến gần 11h ngày 14/10, lễ an táng kết thúc. Sau buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì đất nước.

Sau lễ an táng, người dân và cựu chiến binh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.