Cục An ninh nội địa tổ chức sinh hoạt chính trị tại Hưng Yên

Ngày 14/10, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Hưng Yên; Khu lưu niệm Anh hùng, liệt sĩ Công an nhân dân (CAND) Bùi Thị Cúc và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026); 16 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026).

Thiếu tướng Đoàn Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa chủ trì buổi sinh hoạt chính trị. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng uỷ, Hội viên hội phụ nữ và Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cục An ninh nội địa.

Đoàn đại biểu Cục An ninh nội địa tổ chức dâng hương tại Đền thờ bà Hoàng Thị Loan.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ cha anh đi trước; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm của CBCS Cục An ninh nội địa đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Trong không gian tĩnh mịch và thiêng liêng của Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc, từng nén hương và nhành hoa tươi thắm được trân trọng dâng lên, thay lời tri ân của tập thể CBCS Cục An ninh nội địa gửi đến nữ anh hùng.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Đoàn đại biểu Cục An ninh nội địa chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích.

Anh hùng, Liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1930 tại làng Vân Mạc, xã Quang Trung, huyện Ân Thi (nay là xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên). Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, đồng chí sớm được giác ngộ lý tưởng cao đẹp. Từ những ngày còn trẻ, đồng chí đã hăng hái tham gia phong trào thanh niên và công tác dân vận, góp phần xây dựng lực lượng cách mạng tại địa phương.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại tiểu sử, cuộc đời hoạt động cách mạng của Anh hùng Liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Năm 1947, khi vừa tròn 17 tuổi, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng đầy gian khổ, dù bị kẻ thù bắt giữ, giam cầm và tra tấn hết sức dã man, đồng chí luôn giữ vững khí tiết của người đảng viên cộng sản. Một mực không khai, không đầu hàng, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi, mãi mãi là tấm gương sáng ngời về phẩm chất cao quý của người chiến sĩ Công an cách mạng, người phụ nữ Việt Nam bất khuất, kiên trung. Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truy tặng đồng chí Huân chương Độc lập hạng Ba và 6 chữ vàng: "Sống anh dũng, chết vẻ vang". Năm 1995, Nhà nước truy tặng đồng chí danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Hành trình về nguồn khép lại, nhưng ngọn lửa từ trái tim của Anh hùng Liệt sĩ Bùi Thị Cúc như vẫn còn cháy mãi trong tâm trí của các CBCS Cục An ninh nội địa.

Trước anh linh Anh hùng, Liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc, Đoàn đại biểu Cục An ninh nội địa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh và công lao to lớn của đồng chí đã hiến dâng cả cuộc đời mình vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng thời, kính dâng lên đồng chí những bông hoa thành tích và chiến công rực rỡ nhất của Cục An ninh nội địa; xin nguyện mãi mãi trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; ra sức học tập, noi theo tấm gương của đồng chí, đoàn kết, quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

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Một số hình ảnh tại chương trình.