Huế đề xuất hỗ trợ gần 60 tỷ đồng bảo đảm tiền lương cho cán bộ, nhân viên y tế

Thời gian qua, tại một số cơ sở y tế ở TP Huế đang gặp khó khăn trong cân đối thu, chi, nhất là những đơn vị có năng lực hoạt động hạn chế, cơ sở vật chất xuống cấp và trang thiết bị lạc hậu.

Nguyên nhân thiếu hụt kinh phí tiền lương xuất phát từ đặc thù hoạt động của ngành y tế. Một số khoản thu như thuốc, vật tư, hóa chất và chế độ phẫu thuật, thủ thuật gần như không tạo ra nguồn thu bổ sung cho đơn vị.

Trong khi đó, giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới chỉ tăng khoảng 8-16% tùy đơn vị, thấp hơn mức tăng 30% của lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Mặt khác, nguồn kinh phí chi thường xuyên dành cho ngành y tế có xu hướng giảm gây áp lực trong cân đối thu, chi tại các đơn vị.

Thiếu hụt kinh phí tiền lương ảnh hưởng đến hoạt động của các Trạm Y tế và đời sống của đội ngũ nhân viên y tế ở cơ sở.

Để giải quyết tình trạng này, Sở Y tế TP Huế đã trình UBND TP Huế xem xét bổ sung 290 vị trí việc làm hưởng lương từ nguồn ngân sách, gồm 86 vị trí việc làm cho Trạm y tế; 204 vị trí việc làm cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở. Đồng thời đề xuất hỗ trợ kinh phí hơn 58 tỷ đồng tiền lương thiếu hụt trong hai năm 2025-2026.

Hiện UBND TP Huế đang trình HĐND thành phố phê duyệt cấp bổ sung nguồn kinh phí thiếu hụt tiền lương năm 2025 cho các đơn vị được giao tự chủ nhưng vượt quá năng lực cân đối. Đây là giải pháp trước mắt nhằm bảo đảm thu nhập và chế độ cho cán bộ, nhân viên y tế.

Theo ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế, qua thực tiễn triển khai tại y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn cho thấy cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập hiện còn một số bất cập cần được nghiên cứu, điều chỉnh.

Nhân viên, y, bác sĩ công tác tại các cơ sở Y tế ở TP Huế luôn nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Việc bảo đảm cân đối tài chính, ổn định thu nhập cho nhân viên y tế cơ sở không chỉ là vấn đề về tiền lương hay chế độ đãi ngộ mà còn là điều kiện quan trọng để duy trì năng lực hoạt động của toàn bộ hệ thống y tế.

Do đó, theo lãnh đạo Sở Y tế TP Huế, về lâu dài cần chuyển từ cách tiếp cận “y tế cơ sở phải tự chủ bằng nguồn thu” sang cách tiếp cận “y tế cơ sở phải đủ nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân”. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng ngay từ tuyến cơ sở, đội ngũ nhân viên y tế yên tâm công tác và hệ thống y tế vận hành bền vững, hiệu quả từ cơ sở đến tuyến trên.

Theo UBND TP Huế, những năm qua, ngành Y tế thành phố có những bước tiến quan trọng, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên nguồn nhân lực bác sĩ vẫn còn thiếu hụt cả về số lượng lẫn chất lượng. Đặc biệt tình trạng thiếu bác sĩ trầm trọng tại các đơn vị y tế, lĩnh vực đặc thù như Lao, Tâm thần, Pháp Y, Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế xã, phường.

Do đó, TP Huế đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách thu hút bác sĩ cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2026 – 2030.

Theo dự thảo Nghị quyết này, đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc Sở Y tế TP Huế, Tiến sĩ bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa II được hưởng mức hỗ trợ 210 lần mức lương cơ sở; Thạc sĩ bác sĩ, bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa I được hưởng mức 180 lần mức lương cơ sở; Bác sĩ đa khoa, y khoa đào tạo hệ 6 năm được hưởng mức 150 lần mức lương cơ sở.

Đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc UBND cấp xã, bác sĩ đa khoa, y khoa đào tạo hệ 6 năm dự kiến hưởng mức 200 lần mức lương cơ sở...