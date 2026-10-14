Khắc phục gần 10.000 vị trí bất cập về đèn tín hiệu, biển báo giao thông

Đèn tín hiệu giao thông không đếm thời gian ở giao lộ Nguyễn Đình Chiểu-Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Qua rà soát các cụm đèn tín hiệu giao thông và hệ thống biển báo giao thông trên cả nước, Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận hơn 11.500 vị trí bất cập; hiện đã xử lý hơn 9.000 vị trí nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ.

Qua rà soát gần 7.000 cụm đèn tín hiệu giao thông trên cả nước, cơ quan chức năng phát hiện hơn 1.000 cụm có bất cập. Các tồn tại chủ yếu gồm thiếu đèn đếm ngược, kích thước hiển thị nhỏ, khó quan sát. Một số hệ thống hoạt động không ổn định do đã khai thác trong thời gian dài hoặc sử dụng công nghệ cũ.

Đối với hệ thống biển báo, cả nước ghi nhận khoảng 10.520 vị trí bất cập, liên quan đến kích thước biển chưa phù hợp quy chuẩn, vị trí lắp đặt chưa hợp lý, thiếu biển chỉ dẫn hoặc biển bị mờ. Một số vị trí tuy không vi phạm quy định nhưng cách bố trí thông tin chưa phù hợp, có thể gây khó hiểu cho người tham gia giao thông.

Đến nay, 860 vị trí bất cập về đèn tín hiệu đã được khắc phục, còn 165 vị trí phức tạp cần tiếp tục xử lý. Với hệ thống biển báo, gần 9.000 vị trí đã được khắc phục; hơn 1.500 trường hợp còn lại chủ yếu cần bổ sung biển, thay thế biển chưa phù hợp quy chuẩn hoặc điều chỉnh vị trí lắp đặt.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các địa phương, đơn vị xử lý ngay những bất cập đơn giản. Đối với các trường hợp phức tạp, địa phương cần xây dựng phương án, dự kiến kinh phí và ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai.

Việc rà soát cần được duy trì thường xuyên trong quá trình khai thác đường bộ nhằm kịp thời phát hiện biển báo hư hỏng, thông tin khó quan sát và hệ thống đèn tín hiệu hoạt động không ổn định.

Theo ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông (Cục Đường bộ Việt Nam), công tác khắc phục còn gặp khó khăn do nguồn vốn bảo trì, sửa chữa đường bộ mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu thực tế. Hơn 60% tổng chiều dài hệ thống quốc lộ, tương đương hơn 15.000 km, đã quá thời hạn sửa chữa định kỳ nhưng chưa được sửa chữa do hạn chế về kinh phí.

Trước tình hình này, việc xử lý các vị trí bất cập cần gắn với xác định rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý, vận hành; đồng thời ưu tiên nguồn lực cho những hạng mục xuống cấp, hư hỏng và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Về lâu dài, hệ thống báo hiệu cần được rà soát đồng bộ với quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy mô tuyến đường và phương án tổ chức giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và các địa phương nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu; ưu tiên kinh phí hoàn thiện hạ tầng, từng bước hiện đại hóa công tác vận hành và khai thác.

Đối với các biển báo có biểu tượng, ký hiệu hoặc kích thước chưa hoàn toàn phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024, việc thay thế sẽ được tính toán, phân kỳ đầu tư theo khả năng nguồn lực, bảo đảm thời hạn quy định trước ngày 20/8/2030./.