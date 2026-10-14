Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Incheon (Hàn Quốc) đẩy mạnh hợp tác nhân đạo

Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon (Hàn Quốc) thăm Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NG.THANH)

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng đón đoàn, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác nhân đạo giữa hai tổ chức.

Ông Nhựt cho biết, trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng được củng cố, phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong mối quan hệ tốt đẹp đó, hợp tác nhân đạo có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là lĩnh vực kết nối con người bằng lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, hoàn cảnh hay khoảng cách địa lý.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon (Hàn Quốc). (Ảnh: NG.THANH)

“Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng mối quan hệ hợp tác với Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon. Thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội giai đoạn 2024-2029 là cơ sở quan trọng để chúng ta tiếp tục duy trì giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng các hoạt động phối hợp và từng bước nâng cao hiệu quả hợp tác nhân đạo”, ông Nhựt nhấn mạnh.

Ông Nhựt cũng chia sẻ với đoàn về hoạt động cụ thể của Hội Chữ thập đỏ thành phố. Đồng thời cho biết, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường hợp tác với Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon (Hàn Quốc) trong vận động hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ trẻ em, các nhóm dễ bị tổn thương; phát triển lực lượng tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; nâng cao năng lực sơ cấp cứu, phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, thảm họa, đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm và huy động các nguồn lực xã hội nhằm triển khai những chương trình nhân đạo thiết thực, hiệu quả, bền vững, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

Ông Cho Euiyoung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon (Hàn Quốc), cùng các đại biểu tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NG.THANH)

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố bày tỏ tin tưởng, bằng thiện chí, sự chủ động và trách nhiệm của lãnh đạo cùng các thành viên hai Hội, mối quan hệ hợp tác này sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, không chỉ dừng lại ở các chuyến thăm, hoạt động giao lưu mà còn được cụ thể hóa bằng những chương trình thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.

Ông Cho Euiyoung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon đánh giá cao kết quả và những nỗ lực của Hội trong triển khai các hoạt động nhân đạo, chăm lo cho cộng đồng và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Cho Euiyoung cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Incheon có nhiều điểm tương đồng và sự gắn kết, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp vào công tác nhân đạo.

Ông Cho Euiyoung cũng kỳ vọng chuyến thăm sẽ trở thành dấu mốc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với các giá trị nhân đạo của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn đại biểu hai Hội đã có chuyến đi thực tế trên địa bàn thành phố và đặc biệt là thăm hỏi, tặng quà và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thủ Dầu Một.