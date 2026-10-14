Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia nâng cao khả năng hiệp đồng ứng phó thảm họa

Sáng 14/10, tại Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.

Diễn tập với đề mục "Lực lượng phòng thủ dân sự Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả siêu bão". Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Cuộc diễn tập được tổ chức qua hai giai đoạn, tập trung vào công tác chuẩn bị và thực hành ứng phó thảm họa siêu bão. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Ở giai đoạn 1, các lực lượng tổ chức chuẩn bị ứng phó thảm họa siêu bão với hai vấn đề huấn luyện: thiết lập Sở chỉ huy liên hợp; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa Quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia trong cứu trợ thảm họa, thiên tai; góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng thủ dân sự. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Trong tình huống diễn tập lực lượng Phòng không - Không quân sau khi nhận lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng đã ra lệnh điều động không quân trực thăng nhanh chóng cơ động đến khu vực nhân dân bị ngập lụt, cô lập; bay tìm kiếm, thả hàng cứu trợ người dân. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Tại bệnh viện dã chiến, các nạn nhân được thực hiện đầy đủ các quy trình chẩn đoán bao gồm: Xét nghiệm, siêu âm, X-quang, điện tim và các xét nghiệm chuyên sâu. Sau khi được chẩn đoán chính xác, bệnh nhân được hồi sức tích cực, phẫu thuật và điều trị chuyên khoa. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Ở giai đoạn 2 của buổi diễn tập, các lực lượng thực hành ứng cứu sập đổ công trình; ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Trong tình huống giả định lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội 3 nước đã tiếp nhận thông tin công trình bị sập đổ, khẩn trương cứu những người mắc kẹt. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Trong tình huống giả định diễn tập cuối, do ảnh hưởng của siêu bão đã khiến xảy ra sự cố sập nhà kho chứa hóa chất độc. Khu vực xảy ra sự cố hóa chất độc hiện có khoảng 6.000 người dân đang sinh sống có nguy cơ bị nhiễm độc, môi trường sinh thái bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Nhận được lệnh, lực lượng hoá học Quân đội 3 nước khẩn trương cơ động đến khu vực xảy ra sự cố. Triển khai lực lượng quan trắc phóng xạ hóa học cơ động, đài quan sát (Rapid - Plus) tiến hành quan trắc, trinh sát mức nhiễm độc truyền số liệu về sở Chỉ huy liên hợp. Đồng thời các lực lượng khẩn trương ứng cứu người gặp nạn. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha trao quà động viên lực lượng tham gia Diễn tập.