Cảnh báo ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh và ven biển Nam Bộ do triều cường

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Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có xu hướng giảm. Cụ thể, trạm Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) ghi nhận mức đỉnh triều đạt 4,01m vào lúc 15 giờ 45 phút chiều 13/10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều tối 14/10 đến ngày mai (15/10), triều cường ghi nhận tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 3,95-4,00m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 1 giờ đến 4 giờ và từ 13 giờ đến 15 giờ hằng ngày.

Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, mực nước tại ven biển Nam Bộ đang ở mức cao và có xu hướng giảm chậm, mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 3,85-3,95m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 7 giờ và 16 giờ đến 18 giờ hằng ngày.

Triều cường có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế-xã hội ở khu vực.

Ngoài ra, người dân cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.