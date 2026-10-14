Cùng gần 600 y bác sĩ đi tàu về Ninh Bình, Chủ tịch Tổng LĐLĐ lắng nghe tâm tư cơ sở

Chuyến công tác diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Thăm, động viên đoàn viên, người lao động – Lắng nghe từ cơ sở” do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức, nhằm nắm bắt điều kiện vận hành, chế độ đãi ngộ và tâm tư của đội ngũ y tế khi tăng cường về cơ sở mới.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi người bệnh tại cơ sở Ninh Bình.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo hai bệnh viện cho biết sau hơn 3 tháng chính thức đi vào hoạt động (từ đầu tháng 7/2026), các cơ sở tại Ninh Bình đã nhanh chóng tiếp nhận khối lượng công việc lớn, chia lửa hiệu quả cho các cơ sở nội đô Hà Nội vốn thường xuyên quá tải.

Cụ thể, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, quy mô 300 giường bệnh với hơn 13.730 danh mục kỹ thuật đã tiếp nhận khám, chữa bệnh cho hơn 16.660 lượt người; tiếp nhận và xử lý kịp thời 3.014 ca cấp cứu, thực hiện 2.604 ca mổ cấp cứu và 1.403 ca mổ phiên. Bệnh viện duy trì mổ cả vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật và xử lý thành công nhiều ca đa chấn thương phức tạp ngay tại chỗ mà không phải chuyển tuyến về cơ sở Tràng Thi.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, mô hình “Một bệnh viện – Hai cơ sở” cũng bước đầu ghi nhận hiệu quả khi triển khai điều trị nội trú, can thiệp chuyên sâu về tim mạch, thần kinh, hồi sức. Tuy nhiên, áp lực chuyên môn tăng rất nhanh khi công suất sử dụng giường bệnh bình quân đã đạt mức 101%, một số khoa phòng thường xuyên vượt chỉ tiêu này. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi bệnh viện phải thường xuyên điều phối, luân phiên đội ngũ y bác sĩ từ Hà Nội về, đặt ra yêu cầu cao về quản trị nhân lực và sức khỏe người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của tập thể y bác sĩ hai bệnh viện. Ông nhấn mạnh, việc nhanh chóng đưa cơ sở mới vào vận hành trơn tru có vai trò đồng hành rất lớn của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tư tưởng và bảo đảm các điều kiện hậu cần thiết yếu.

Để cơ sở mới phát triển ổn định, ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc các bệnh viện tiếp tục rà soát khối lượng công việc, tối ưu hóa quy trình điều phối nhân lực để giảm tải áp lực ca trực cho y bác sĩ, điều dưỡng; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ đãi ngộ tương xứng với cường độ lao động đặc thù.

Tính phương án nhà ở xã hội để giữ chân bác sĩ

Chia sẻ về bài toán an cư lâu dài đối với các y, bác sĩ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu Công đoàn Y tế Việt Nam chủ động phối hợp với các bệnh viện và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình nhanh chóng rà soát nhu cầu thực tế, hướng dẫn cán bộ, nhân viên y tế tiếp cận thông tin và thủ tục mua nhà ở xã hội tại địa phương. Đây được coi là giải pháp căn cơ giúp đội ngũ thầy thuốc an tâm lập nghiệp, ổn định cuộc sống và gắn bó bền vững với cơ sở y tế tuyến dưới.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng nhiều phần quà động viên các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các kíp trực cấp cứu đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại cơ sở Ninh Bình.

Nhằm hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, thời gian qua Công đoàn hai bệnh viện đã chủ động thuê nhà lưu trú tiện nghi tại khu đô thị Sun Urban, bố trí xe đưa đón theo khung giờ và cung cấp hàng trăm suất ăn ca mỗi ngày. Nhờ môi trường làm việc minh bạch và chính sách hậu cần chu đáo, bộ máy nhân sự tại Bệnh viện Việt Đức duy trì ổn định, đã có khoảng 20 cán bộ, viên chức tự nguyện nộp đơn xin chuyển công tác cố định về Ninh Bình.

Đáng chú ý, trong lịch trình chuyến công tác sáng cùng ngày, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn đại biểu đã trực tiếp tham gia chuyến tàu chuyên biệt mang số hiệu PL1 cùng gần 600 y bác sĩ từ ga Hà Nội đến nơi làm việc. Đoàn tàu xuất phát lúc 6h15, dừng đón khách tại ga Giáp Bát và đến ga Phủ Lý lúc 7h22, trước khi cán bộ y tế được xe buýt trung chuyển về bệnh viện. Chiều về, tàu PL2 đón nhân viên lúc 17h20 để trở về Hà Nội.

Kể từ ngày 26/6/2026 đến nay, tuyến tàu hỏa hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần này đã trở thành nhịp đi làm quen thuộc của hàng trăm y bác sĩ. Trên chuyến tàu sáng nay, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trực tiếp trò chuyện với các bác sĩ, điều dưỡng về những câu chuyện sinh hoạt thường nhật, kiểm tra bữa ăn nhẹ và lắng nghe những khó khăn thực tế khi phải đi lại trên quãng đường hơn 50 km mỗi ngày.