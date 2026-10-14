Giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở tại xã Tân Lộc

Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, UBND xã Tân Lộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và cải cách hành chính. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ Nhân dân, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền địa phương.

Đại diện xã Tân Lộc báo cáo về công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia góp ý, giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên tiếp tục được phát huy.

Qua đó, những ưu điểm, hạn chế được kịp thời ghi nhận, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấn chỉnh, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở tại xã Tân Lộc. Do địa bàn rộng, đồng bào dân tộc chiếm tỷ lệ khá đông, trong khi trình độ và điều kiện tiếp cận thông tin của người dân chưa đồng đều, công tác tuyên truyền và vận động người dân tham gia đóng góp ý kiến còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa tích cực tham gia các cuộc họp, hội nghị; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của Nhân dân còn hạn chế.

Các đại biểu thảo luận, nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở tại xã Tân Lộc.

Sau buổi làm việc, thư ký đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, báo cáo Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau xem xét, chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới./.