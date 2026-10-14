Bị xe tải kéo lê gần 80m sau va chạm, người đi xe máy tử vong

Khoảng 13h ngày 14/10, xe tải va chạm với xe máy trên Quốc lộ 1, đoạn Km1683+220 qua thôn Long Phú, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải biển số 29H-763… lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến vị trí trên, xe tải va chạm với xe máy biển số 86B1-033… do một người đàn ông điều khiển.

Chiếc xe tải kéo lê xe máy tại hiện trường.

Sau va chạm, xe máy bị kéo lê khoảng 80 m, đến Km1683+300 mới dừng lại. Tại hiện trường, xe máy nằm phía trước bánh phải, ở phần đầu xe tải. Vụ việc để lại vết cày dài trên mặt đường nhựa.

Công an xã Hồng Sơn đã bảo vệ hiện trường, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.