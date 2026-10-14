Người dân bức xúc vì thi công thiếu an toàn trên đường Bùi Trọng Nghĩa

Dự án cải tạo, sửa chữa mặt đường và đầu tư hệ thống thoát nước đường Bùi Trọng Nghĩa (đoạn từ ngã ba Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học đến ngã ba Trường Tiểu học Trảng Dài) được khởi công vào tháng 8/2026. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Trảng Dài là chủ đầu tư; đơn vị thi công là Liên doanh giữa Công ty TNHH Xây dựng Nhân Đức và Công ty TNHH Hưng Khang Nghĩa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 18,3 tỷ đồng và thực hiện trong 6 tháng.

Hố sâu và sắt chờ gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, trong quá trình đào đường để lắp đặt hệ thống cống thoát nước, một số vị trí thi công chưa được tổ chức rào chắn, cảnh báo đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân sinh sống gần công trình và các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Tại một số vị trí đang thi công, việc rào chắn, cảnh báo còn sơ sài, chủ yếu bằng dây căng tạm. Đáng chú ý, tại khu vực thi công cống thoát nước, một số thanh sắt chờ nhọn nhô lên khỏi mặt đất, có thể gây nguy hiểm nếu người đi đường hoặc người dân vô tình vấp ngã.

Một hộ dân kinh doanh ngay trên miệng hố "tử thần".

Một số vị trí trước cửa các hộ kinh doanh mặt tiền, đất bị đào khoét sâu, tạo thành phần hàm ếch sát khu vực nhà dân. Tình trạng này khiến người dân lo ngại nguy cơ sạt lở, nứt, sụt lún, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh. Một người dân bức xúc cho biết: “Đã có trường hợp đứng trước cửa nhà, trời mưa thì bị sập, cả người rơi xuống rãnh công trình. Rất may chỗ đó không có sắt nhọn, chứ nếu có thì người rơi xuống có thể bị sắt đâm vào người”.

Sạt lở khiến nhà dân ven đường có thể sụp bất cứ lúc nào.

Theo người dân, việc thi công công trình hạ tầng nhằm cải thiện điều kiện đi lại, thoát nước là cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, đơn vị thi công cần có biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt tại những vị trí đào sâu, sát nhà dân và khu vực có đông người qua lại. Việc thiếu rào chắn chắc chắn, biển cảnh báo rõ ràng có thể dẫn đến những sự cố đáng tiếc.

Ông Huỳnh Văn Thiệt, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Trảng Dài - đại diện chủ đầu tư cho biết, Trung tâm sẽ làm việc với đơn vị thi công, yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực và các phương tiện tham gia giao thông.

Người dân phải lội qua hố sâu để sinh hoạt hàng ngày.

Trước mắt đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm kiểm tra toàn bộ các vị trí đang triển khai, khắc phục những bất cập trong công tác rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo, che chắn các khu vực đào sâu và xử lý các thanh sắt chờ có nguy cơ gây tai nạn. Việc bảo đảm an toàn cần được thực hiện xuyên suốt quá trình thi công, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.