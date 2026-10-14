An Giang thành lập Tổ nghiên cứu chuyên đề tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao các quyết định điều động cán bộ về Tổ nghiên cứu chuyên đề tỉnh.

Chiều 14/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Tổ nghiên cứu chuyên đề tỉnh và các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Minh Thành; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Thanh Hương cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Quyết định số 973-QĐ/TU ngày 1/8/2026, Tổ nghiên cứu chuyên đề tỉnh do đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động 4 đồng chí về công tác tại tổ, gồm: Nguyễn Văn Sạch, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Hòa Hợp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Xương; Trần Minh Đức, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Thới và Lâm Minh Công, Bí thư Đảng ủy xã Châu Thành.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Quang Tùng nhấn mạnh Tổ nghiên cứu chuyên đề tỉnh cần phát huy góc nhìn độc lập, liên ngành và chuyên sâu để đề xuất giải pháp đối với những vấn đề lớn, khó, mới phát sinh. Nhiệm vụ này đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh sau hợp nhất.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tổ khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng chương trình công tác bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; chủ động khảo sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn và tập trung nghiên cứu những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, tổ cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để khai thác thông tin, bảo đảm tính thực tiễn và tránh trùng lặp trong nghiên cứu. Các thành viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo mật thông tin, đề cao liêm chính, tinh thần trách nhiệm và chất lượng công việc.

Đồng chí Lê Quang Tùng bày tỏ tin tưởng tổ sẽ sớm hoạt động nền nếp, tạo ra các sản phẩm nghiên cứu có chất lượng, đóng góp thiết thực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.