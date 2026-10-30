Nhiều trường công an sáp nhập

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026. Ảnh: Ngọc Bích.

Các quyết định được ký ban hành ngày 29/10. Cụ thể, tại quyết định 3132, trường Cao đẳng An ninh nhân dân I sẽ sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân, trực thuộc Bộ Công an.

Tại quyết định 3135, sáp nhập trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II vào Học viện Cảnh sát nhân dân, trực thuộc Bộ Công an.

Tại quyết định 3133, phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại TP.HCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường Đại học An ninh nhân dân. Phân hiệu có tên gọi là Học viện An ninh nhân dân - phân hiệu TP.HCM.

Tại quyết định 3136, phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại TP.HCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Phân hiệu có tên gọi là Học viện Cảnh sát nhân dân - phân hiệu TP.HCM.

Theo quyết định, cả hai phân hiệu thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện An ninh nhân và Học viện Cảnh sát nhân dân; không có tư cách pháp nhân. Đơn vị thực hiện một phần chức năng quản trị, điều hành theo phân cấp, ủy quyền trong quy chế tổ chức và hoạt động của học viện, cùng các nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học theo quyết định sáp nhập.

Các trường cần bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người học, các bên có liên quan.

Riêng với các trường cao đẳng được sáp nhập, hai học viện thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Cả bốn quyết định trên đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.

Trước đó, ngày 18/9, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân.

Sáu cơ sở giáo dục thuộc Bộ Công an giữ nguyên đầu mối, gồm Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Mỗi năm, khối trường Công an nhân dân tuyển hơn 2.000 sinh viên đại học chính quy. Năm 2026, điểm chuẩn nhóm trường này từ 17,14-24,42 điểm, xét theo phương thức xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp và bài thi đánh giá của Bộ Công an.