Quỹ Khuyến học xã Minh Thái nhận Quyết định thành lập và hoa chúc mừng từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã. Ảnh: CTT xã Minh Thái

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên, nguyên lãnh đạo huyện Trực Ninh trước đây, lãnh đạo xã Minh Thái cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường trên toàn xã.

Xã Minh Thái có 73 Chi hội khuyến học với 13.514 hội viên

Thời gian qua, phong trào khuyến học, khuyến tài tại xã Minh Thái luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cấp ủy, chính quyền, các dòng họ và Nhân dân.

Toàn xã hiện có 73 Chi hội khuyến học với 13.514 hội viên; tổng nguồn quỹ của Hội cấp xã và các chi hội đạt hơn 2,368 tỷ đồng.

Trong năm học 2025-2026, giáo dục địa phương ghi nhận nhiều thành tích nổi bật với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì cấp quốc gia môn Vật lý cùng 79 giải tại các kỳ thi văn hóa, thể thao cấp tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ ra mắt Quỹ Khuyến học xã Minh Thái.

Xã Minh Thái tập trung nguồn lực, tiếp sức cho sự nghiệp trồng người

Nhằm tập trung và kết nối hiệu quả các nguồn lực để kịp thời hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên học sinh, sinh viên đạt thành tích cao và đội ngũ nhà giáo có nhiều đóng góp xuất sắc, Ủy ban nhân dân xã Minh Thái đã triển khai thành lập Quỹ Khuyến học xã từ tháng 8/2026.

Ngày 17/8/2026, Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ.

Nhà tài trợ trao tặng quà cho học sinh tại lễ ra mắt quỹ khuyến học.

Ban sáng lập Quỹ gồm 31 thành viên, Hội đồng quản lý Quỹ gồm 10 thành viên; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Thái Phạm Văn Chương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Quỹ.

Tính đến ngày 28/11/2026, tổng nguồn kinh phí ban đầu của Quỹ đạt hơn 1,272 tỷ đồng. Trong đó, 429 triệu đồng được tiếp nhận từ Quỹ Khuyến học Đào Sư Tích (huyện Trực Ninh trước đây) chuyển về và 843,298 triệu đồng do các tổ chức, cá nhân đóng góp (riêng các thành viên Ban sáng lập ủng hộ 114,5 triệu đồng).

Quỹ Khuyến học xã Minh Thái tiếp nhận hỗ trợ của các tập thể, các nhân, doanh nghiệp.

Ngay tại lễ ra mắt, Quỹ tiếp tục nhận được sự chung tay ủng hộ của đông đảo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người con quê hương.

Tiêu biểu là cán bộ, viên chức, người lao động ngành Giáo dục xã ủng hộ 146 triệu đồng; khối cán bộ, công chức, viên chức xã ủng hộ 123 triệu đồng; lực lượng vũ trang xã ủng hộ 25 triệu đồng.

Quỹ Khuyến học xã Minh Thái đi vào hoạt động góp phần phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, tiếp sức cho các thế hệ học sinh trên con đường học tập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.