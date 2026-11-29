Theo cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, công dân thuộc trường hợp trên cũng có thể được xem xét cử đi thi tuyển đào tạo văn bằng đại học thứ hai để trở thành sĩ quan, nếu Bộ Quốc phòng có kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với đối tượng này.

Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Binh chủng Hóa học được thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 48/2019/QH14, Luật số 98/2025/QH15 và Luật số 14/2026/QH16 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gồm:

Khối chiến sĩ Phòng hóa (Binh chủng Hóa học) luyện tập phục vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh minh họa: LÊ HIẾU

- Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 97/2025/TT-BQP;

- Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 6-12-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2025/TT-BQP;

- Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4-10-2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2025/TT-BQP trong đó có quy định tiêu chuẩn về trình độ văn hóa.