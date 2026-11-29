Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình, Văn phòng đại diện Quỹ Châu Á trao 80 suất học bổng Quỹ Châu Á cho nữ sinh trung học phổ thông.

Sự kiện diễn ra tại xã Giao Minh với sự tham dự của lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình, đại diện Văn phòng Quỹ Châu Á cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Hội Khuyến học xã Giao Minh.

80 nữ sinh trung học phổ thông vượt khó nhận học bổng Quỹ Châu Á

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 80 suất học bổng cho các nữ sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích học tập khá, giỏi trong năm học 2026-2027.

Các em đến từ 10 xã gồm: Giao Minh, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Cát Thành, Giao Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và Xuân Trường.

Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng/năm học, chia làm 2 đợt cấp (mỗi đợt 2,5 triệu đồng). Đây là năm thứ hai chương trình được triển khai theo thỏa thuận tài trợ giai đoạn 2025-2028, giúp các em trang trải chi phí học tập và tiếp thêm động lực vươn lên.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình Lê Thị Thanh Hà phát biểu tại lễ trao học bổng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình Lê Thị Thanh Hà nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của học bổng trong việc tiếp sức cho nữ sinh nghèo hiếu học.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình mong muốn các em sử dụng nguồn hỗ trợ hiệu quả, không ngừng trau dồi tri thức, rèn luyện kỹ năng để tự tin khẳng định bản thân; đồng thời bày tỏ kỳ vọng Quỹ Châu Á sẽ tiếp tục đồng hành, mở rộng quy mô chương trình tại địa phương.

Ban tổ chức trao học bổng Quỹ Châu Á cho nữ sinh trung học phổ thông của 10 xã thuộc tỉnh Ninh Bình.

Tiếp sức cho nữ sinh Ninh Bình theo đuổi lĩnh vực STEM

Trong khuôn khổ sự kiện, các nữ sinh cũng được tham gia tọa đàm chuyên đề "Nữ giới với sự nghiệp STEM". Thông qua các chia sẻ thực tế, chương trình giúp học sinh mở rộng góc nhìn về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học; khuyến khích tư duy sáng tạo và mạnh dạn theo đuổi ngành nghề STEM, góp phần xóa bỏ định kiến giới trong định hướng nghề nghiệp.

Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình phối hợp với Văn phòng đại diện Quỹ Châu Á tổ chức trao học bổng năm học 2026-2027.

Quỹ Châu Á là tổ chức phát triển quốc tế phi lợi nhuận hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tại Ninh Bình, từ năm học 2004-2005 đến 2024-2025, Quỹ đã hỗ trợ học bổng cho 505 nữ sinh trung học phổ thông.

Các em học sinh tham gia trao đổi tại tọa đàm chuyên đề "Nữ giới với sự nghiệp STEM".

Theo cam kết từ năm học 2025-2026 đến hết năm học 2027-2028, mỗi năm Quỹ tiếp tục trao 80 suất học bổng (5 triệu đồng/suất), kết hợp bồi dưỡng kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cho nữ sinh của tỉnh Ninh Bình.