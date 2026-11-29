Trong hai ngày 28 và 29/11, chương trình “Cùng em kết nối an toàn” thuộc Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 được tổ chức tại hai điểm trường ở Lâm Đồng. Hoạt động hướng đến trang bị kỹ năng bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước những nguy cơ xâm hại trên không gian mạng.

Trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ xâm hại trên mạng

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các nhà trường và đơn vị đồng hành tổ chức chương trình tại Trường Đại học Phan Thiết ngày 28/11. Ngày 29/11, hoạt động tiếp tục diễn ra tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn.

Tiếp nối các hoạt động về an toàn trực tuyến năm 2025, Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 tập trung vào phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Nội dung được triển khai thông qua tập huấn, giao lưu với đại sứ đồng hành và các phần thi chung kết Cuộc thi Đại sứ An toàn số học đường tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Thông qua những tình huống gần gũi với đời sống học đường, học sinh, sinh viên được hướng dẫn nhận diện nguy cơ. Các em cũng được trang bị kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp sự cố và hỗ trợ bạn bè trong những tình huống tương tự.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng, kiêm Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng cho biết, nhiều học sinh, sinh viên thường giữ kín những tổn thương trên mạng. Một số em tự tìm cách giải quyết thay vì chia sẻ với người thân hoặc người đáng tin cậy.

Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ về thông điệp “Kết nối không tổn thương” của Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026.

Từ thực tế này, chiến dịch nhấn mạnh vai trò đồng hành của gia đình, nhà trường và bạn bè. Mỗi học sinh cần có một địa chỉ tin cậy để tìm đến khi gặp khó khăn trên không gian mạng.

Theo Đại tá Vũ Hoàng Anh, thông điệp “Kết nối không tổn thương” không chỉ đề cập việc tìm kiếm hỗ trợ khi gặp sự cố. Thông điệp còn hướng đến cách ứng xử có trách nhiệm trong những tương tác hằng ngày trên mạng xã hội.

Chẳng hạn, khi chứng kiến một bạn bị chế giễu trong nhóm trò chuyện, học sinh cần dừng việc chuyển tiếp nội dung. Các em có thể chủ động hỏi thăm và giúp bạn tìm đến người lớn đáng tin cậy.

Những hành động tưởng chừng nhỏ này góp phần hạn chế hình ảnh, lời chế giễu tiếp tục lan truyền. Đồng thời, người gặp sự cố có thêm điểm tựa để chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhận diện thủ đoạn, chủ động ứng phó với xâm hại trực tuyến

Từ thông điệp chung, chương trình đi sâu vào những tình huống cụ thể mà học sinh, sinh viên có thể gặp phải. Trong phần tập huấn, Đại úy Trịnh Đình Hoàn, báo cáo viên Công an tỉnh Lâm Đồng, hướng dẫn các em nhận diện thủ đoạn xâm hại trực tuyến nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên.

Nội dung tập huấn được xây dựng theo hướng tương tác, khuyến khích người học trực tiếp trao đổi và đề xuất phương án xử lý. Các tình huống được đặt ra gắn với hoạt động sử dụng mạng xã hội hằng ngày.

Khi một tài khoản lạ nhắn tin làm quen, học sinh cần chú ý những dấu hiệu nào trước khi tiếp tục trò chuyện? Nếu hình ảnh của một người bạn bị đưa lên nhóm chat để chế giễu, những người chứng kiến nên ứng xử ra sao?

Thông qua phần hỏi đáp, các em được rèn luyện khả năng cân nhắc trước khi phản hồi hoặc chia sẻ nội dung. Quan trọng hơn, học sinh biết thời điểm cần chủ động tìm đến cha mẹ, thầy cô để được hỗ trợ.

Đại úy Trịnh Đình Hoàn, báo cáo viên Công an tỉnh Lâm Đồng, giao lưu với học sinh, sinh viên qua các câu hỏi tình huống thực tế về nhận diện và ứng phó với nguy cơ xâm hại trực tuyến.

Đây là nội dung cần thiết trong bối cảnh môi trường mạng ngày càng trở thành một phần quen thuộc của đời sống học đường. Việc trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ giúp học sinh không chỉ bảo vệ bản thân mà còn hạn chế những hành vi gây tổn thương cho người khác.

Đặc biệt, khi phát hiện bạn bè có dấu hiệu bị đe dọa, chế giễu hoặc phát tán hình ảnh trên mạng, các em cần bình tĩnh lắng nghe. Tránh phán xét, chia sẻ thông tin riêng tư hoặc tự ý phát tán nội dung liên quan đến người gặp sự cố.

Thay vào đó, học sinh có thể đồng hành cùng bạn tìm đến thầy cô, cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy. Cách ứng xử này góp phần tạo môi trường học đường an toàn, tôn trọng và có trách nhiệm trên không gian mạng.

Duy trì kết nối, xây dựng môi trường học đường an toàn số

Một điểm nhấn của chương trình là vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ An toàn số học đường tỉnh Lâm Đồng năm 2026. Theo Đại tá Vũ Hoàng Anh, từ hơn 4.500 hồ sơ dự thi, ban tổ chức đã lựa chọn 8 gương mặt xuất sắc vào vòng chung kết.

Các phần thi tiếp cận vấn đề an toàn mạng bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thử thách tương tác về nhận diện lừa đảo công nghệ cao và sân khấu hóa những tình huống bạo lực số trong môi trường học đường.

Thông qua những tình huống này, học sinh, sinh viên được đặt vào vai trò người trực tiếp đưa ra lựa chọn. Các em phải cân nhắc cách ứng xử khi bản thân hoặc bạn bè gặp vấn đề trên không gian mạng.

Đáng chú ý, một số phần thi khai thác góc nhìn của người được bạn bè tin tưởng tìm đến. Cách lắng nghe bình tĩnh, không phán xét và tôn trọng quyền riêng tư được đặt ra như những kỹ năng quan trọng.

Học sinh, sinh viên Lâm Đồng hưởng ứng Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026.

Ban tổ chức kỳ vọng các đại sứ tiếp tục phát huy vai trò sau cuộc thi. Các em sẽ chia sẻ kiến thức, kỹ năng an toàn số với bạn bè và hỗ trợ những người gặp khó khăn trên mạng.

Cùng với hoạt động của các đại sứ, phong trào “5 phút của em” cũng sẽ tiếp tục được duy trì sau chiến dịch. Theo Đại tá Vũ Hoàng Anh, phong trào khuyến khích cha mẹ, thầy cô và bạn bè dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của các em.

Việc duy trì những cuộc trò chuyện thường xuyên giúp gia đình và nhà trường có thêm cơ hội nhận diện sớm dấu hiệu bất thường. Qua đó, học sinh có thể được hỗ trợ kịp thời khi gặp nguy cơ xâm hại trực tuyến.

Từ hoạt động tại Lâm Đồng, có thể thấy phòng, chống xâm hại trực tuyến không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách. Đây còn là trách nhiệm phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng, hướng đến xây dựng môi trường mạng an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên.