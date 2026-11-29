TS Đỗ Anh Vũ, “giai đoạn” chỉ một chặng trong quá trình phát triển, có những đặc điểm riêng, phân biệt với các chặng khác. Trong khi đó, “thời kỳ” thường chỉ khoảng thời gian dài và có tính bao quát hơn.

Chẳng hạn, khi nói về thơ Việt Nam hiện đại, chúng ta có thể phân chia thành giai đoạn chống Pháp, giai đoạn chống Mỹ, giai đoạn sau năm 1975. Còn xét trên phạm vi rộng hơn, có thể nói đến thời kỳ văn học trung đại, thời kỳ văn học hiện đại… Tuy nhiên, sự phân biệt này chỉ mang tính tương đối.

Trong tiếng Việt, nhiều cặp từ gần nghĩa còn khác nhau về sắc thái biểu đạt. Nếu “khuyến cáo” hàm chứa sự nhắc nhở, cảnh báo, khiến người tiếp nhận phải thận trọng thì “khuyến nghị” lại thiên về lời khuyên, đề xuất một hướng hành động.

Tương tự, “rúng động” và “rung động” cũng có sự khác biệt về mức độ biểu đạt. Theo TS Đỗ Anh Vũ, “rúng động” diễn tả sự lay động mạnh mẽ về tinh thần, tâm lý, có cường độ cao hơn nhiều so với “rung động”.

Gần nghĩa không có nghĩa là lúc nào cũng có thể dùng thay thế cho nhau. Việc lựa chọn từ ngữ phù hợp sẽ giúp truyền tải chính xác hơn nội dung và sắc thái biểu đạt.