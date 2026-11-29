Quang cảnh hội thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây là hoạt động trong khuôn khổ triển khai Chương trình quốc gia về ma túy giai đoạn 2026-2030.

Thông tin tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trần Văn Đạt cho biết, hội thi hướng tới nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực chuyên môn và kỹ năng tổ chức giáo dục phòng, chống ma túy cho đội ngũ; đồng thời lựa chọn, lan tỏa những sản phẩm có khả năng áp dụng trong nhà trường.

Đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong quá trình tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp toàn quốc, hội thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Theo báo cáo tổng hợp trên hệ thống giám sát chương trình của Bộ Công an, tính đến 15/11/2026, đã có 129.779 cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông tham gia vòng thi cấp tỉnh của 34 tỉnh, thành phố. Ở cấp toàn quốc, Ban tổ chức đã tiếp nhận 510 bài dự thi. Trong đó, ở mỗi cấp học có 170 bài dự thi.

Phó Vụ trưởng Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trần Văn Đạt phát biểu ý kiến. (Ảnh: Ban tổ chức)

Những kết quả này thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các địa phương, nhà trường và đội ngũ đối với công tác phòng, chống ma túy; đồng thời tạo cơ hội để các thầy, cô giáo chia sẻ kinh nghiệm giáo dục gắn với nhiệm vụ bảo vệ học sinh.

Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải Nhất. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hội thi có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và những người có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục và trong công tác, phòng, chống ma túy. Đây là yếu tố quan trọng, bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và định hướng giáo dục của hội thi. Căn cứ kết quả đánh giá, chấm chọn của Ban Giám khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho những tác phẩm xuất sắc ở cả ba cấp học. Mỗi cấp học có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải Nhì. (Ảnh: Ban tổ chức)

Để những thông điệp của hội thi tiếp tục được lan tỏa vào thực tiễn công tác giáo dục, Ban tổ chức đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông và toàn thể đội ngũ nhà giáo tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác phòng, chống ma túy.

Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải Ba. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cùng với đó, trong quá trình thực hiện, thầy, cô giáo cần đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy.

Các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành giữa giáo dục và công an; phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng.

Ban tổ chức cũng đề nghị các cơ sở giáo dục nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả và những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội thi.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh đoạt giải. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ban tổ chức mong muốn, mỗi thầy cô tham dự hội thi, dù đoạt giải hay chưa, sẽ tiếp tục là hạt nhân tích cực trong công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy tại địa phương, đơn vị mình. Những kiến thức, kinh nghiệm thu nhận được từ hội thi cần được chia sẻ với đồng nghiệp, vận dụng vào công việc hằng ngày và lan tỏa đến học sinh, phụ huynh và cộng đồng.

Giải Nhất hội thi thuộc về các thí sinh: 1. Cô giáo Hoàng Thị Liên, Trường tiểu học và trung học Cơ sở Nùng Trí Cao, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng. 2. Cô giáo Bùi Thị Trang, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Đắk Long, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. 3. Thầy giáo Ngô Lữ Thanh - Trường trung học phổ thông Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.