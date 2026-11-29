Hướng hoạt động về khu dân cư, chăm lo đời sống nhân dân

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Minh Phú, Minh Trí và Tân Dân, xã Kim Anh (Hà Nội) có diện tích tự nhiên 52,8 km², dân số hơn 50.000 người. Không gian hành chính mở rộng đặt ra yêu cầu kết nối cộng đồng dân cư, phát huy nguồn lực và truyền thống của các địa phương trước đây, đồng thời bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ các chính sách, dịch vụ công.

Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Kim Anh xác định hướng hoạt động về khu dân cư, lấy người dân làm trung tâm. Thay vì chỉ tập trung tuyên truyền, vận động các phong trào thi đua, hoạt động Mặt trận được gắn với những vấn đề cụ thể trong đời sống như chăm lo hộ khó khăn, hỗ trợ sinh kế, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và vận động nhân dân tham gia các nhiệm vụ phát triển địa phương.

Công tác an sinh xã hội là một trong những nội dung được triển khai thường xuyên. Từ đầu năm 2026 đến nay, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã trao 739 suất quà cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 431 triệu đồng; huy động xã hội hóa trao thêm 246 suất quà, trị giá 158,5 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng một nhà Đại đoàn kết trị giá 170 triệu đồng. Cùng với đó, 447 gia đình chính sách, người có công được thăm hỏi, tặng quà với tổng kinh phí 130 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý là việc rà soát hoàn cảnh để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, hướng đến giúp các gia đình ổn định cuộc sống thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt. Ông Nguyễn Minh Trường, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Ninh, cho biết MTTQ xã đã rà soát, lập danh sách những gia đình đặc biệt khó khăn để hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, vốn và phương tiện sản xuất.

Cùng với chăm lo an sinh, MTTQ xã chú trọng phát huy vai trò tự quản, gắn kết cộng đồng tại khu dân cư. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được tổ chức gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Thanh Trí. Với hơn 1.386 hộ, 5.556 nhân khẩu, Thanh Trí là địa bàn có quy mô dân cư lớn, đời sống gắn với cả sản xuất nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ.

Các phong trào, cuộc vận động tại thôn được triển khai gắn với những công việc thiết thực như chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ hộ khó khăn, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phát huy dân chủ ở cơ sở. Qua đó, tinh thần đoàn kết được cụ thể hóa bằng sự tham gia của người dân vào các hoạt động chung của cộng đồng.

Tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh Nguyễn Anh Quân nhấn mạnh, đoàn kết trong không gian phát triển mới không chỉ là sự gắn kết truyền thống, con người và nguồn lực của Minh Trí, Minh Phú, Tân Dân mà còn phải bảo đảm mỗi người dân được quan tâm, được đóng góp và cùng hưởng thành quả phát triển. MTTQ và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường giám sát, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, lựa chọn những việc làm thiết thực để tinh thần đoàn kết trở thành hành động thường xuyên.

Đồng chí Phạm Hải Hoa - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (áo màu xanh ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu dự tại ngày hội.

Giám sát chuyển đổi số, vận động tạo đồng thuận với các dự án

Sau sáp nhập, cùng với việc củng cố tổ chức và kết nối cộng đồng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân cũng là yêu cầu cấp thiết đối với chính quyền xã Kim Anh. Đây là một trong những nội dung được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội quan tâm thông qua hoạt động giám sát tại cơ sở.

Ngày 7-8-2026, tại buổi làm việc với UBND xã Kim Anh về thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công của Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy hiệu quả các Tổ chuyển đổi số cộng đồng, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, xã cần rà soát, hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục những hạn chế và tổng hợp kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Kim Anh.

Hoạt động giám sát của MTTQ thành phố đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với địa phương, đồng thời giúp nhận diện những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với MTTQ xã Kim Anh, nhiệm vụ tiếp theo là đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng khu dân cư, bảo đảm người cao tuổi, người yếu thế và những người còn hạn chế kỹ năng công nghệ không bị bỏ lại phía sau.

Theo kế hoạch, MTTQ xã sẽ phối hợp với trưởng thôn và Tổ chuyển đổi số cộng đồng triển khai mô hình “Thôn, tổ dân phố số” trên nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi; rà soát những hộ chưa tham gia để hướng dẫn, hỗ trợ phù hợp. Cách làm này hướng đến việc đưa các tiện ích số vào đời sống hằng ngày, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng tại cơ sở trong hỗ trợ người dân.

Một vấn đề khác đang đặt ra với Kim Anh là vận động nhân dân đồng thuận trong triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ông Đồng Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Anh cho biết, đối với những dự án liên quan trực tiếp đến đất đai và quyền lợi của người dân, công tác vận động cần đi cùng đối thoại và lắng nghe. MTTQ không chỉ tuyên truyền chủ trương mà còn có trách nhiệm nắm bắt, phản ánh kịp thời những băn khoăn, kiến nghị của người dân; phát huy vai trò giám sát để các thông tin về dự án, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và bồi thường được công khai, minh bạch theo quy định.

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam ngày 16-11-2026, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Anh Quân tiếp tục đề nghị hệ thống Mặt trận đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và chăm lo đời sống nhân dân.

Từ thực tiễn tại Kim Anh, yêu cầu đổi mới hoạt động Mặt trận không chỉ nằm ở việc mở rộng phong trào hay tăng số lượng hoạt động, mà quan trọng hơn là giải quyết những vấn đề người dân đang quan tâm: An sinh, tiếp cận dịch vụ công, quyền lợi trong các dự án và sự tham gia vào quá trình phát triển địa phương. Sự giám sát, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cùng nỗ lực của Mặt trận cơ sở sẽ góp phần củng cố niềm tin, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và tạo đồng thuận trong không gian phát triển mới.