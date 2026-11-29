Từ dãy trọ vùng cao đến "hạt nhân" giữ bản

Giữa núi rừng xã Mường Lát, nơi địa hình đồi núi chia cắt và những con đường dốc uốn lượn quanh co, quãng đường từ nhà tới trường của nhiều học sinh người Thái, Mông, Mường, Dao chưa bao giờ dễ dàng.

Với những em đến từ các xã, bản giáp biên, hành trình đi học không chỉ là chuyện đếm từng cây số mà còn là bài toán giữ nếp sinh hoạt, bảo vệ bản thân suốt cả tháng xa nhà. Nhiều em phải thuê trọ gần trường để kịp giờ lên lớp, khiến khoảng trống ngoài giờ học trở thành điều khiến thầy cô và phụ huynh luôn trăn trở.

Tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy học đường được lồng ghép trong giờ sinh hoạt dưới cờ tại nhà trường ở Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Từ thực tế ấy, cách làm phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội ở Mường Lát không còn dừng ở những đợt phát động rời rạc. Chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các nhà trường đã chủ động kết nối thành một nhịp làm việc thường xuyên, đưa công tác phòng ngừa đi thẳng vào từng điểm trường, từng dãy nhà trọ. Thông tin được chia sẻ kịp thời, địa bàn được nắm chắc để ngăn nguy cơ từ sớm, từ xa.

Tại Trường THPT Mường Lát, vòng kiểm soát được giăng đều từ trong khuôn viên trường ra tới đời sống sinh hoạt của học sinh. Các tổ giáo viên, đoàn viên thanh niên và tổ học sinh tự quản hoạt động liên tục trong giờ ra chơi, buổi sinh hoạt hay lúc tan học nhằm kịp thời nắm nề nếp, phát hiện những biểu hiện bất thường.

Không chỉ giữ kỷ cương ở trường, nhà trường còn cùng Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã tìm đến tận những dãy trọ nơi học sinh xa nhà lưu trú. Từng buổi kiểm tra, nhắc nhở và trò chuyện trực tiếp ngay tại nơi ở giúp thầy cô và lực lượng chức năng hiểu rõ hơn nếp sinh hoạt của từng em, đồng thời giúp các bậc phụ huynh nơi bản xa vơi bớt nỗi lo khi gửi con đi học.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát, cho biết: “Nhiều em ở các xã, bản giáp biên, nơi có tình hình ma túy phức tạp nên việc tuyên truyền cho các em là vô cùng quan trọng. Nhà trường thành lập các tổ giáo viên, đoàn viên thanh niên, tổ học sinh tự quản để kiểm tra thường xuyên liên tục; đồng thời phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an đến tận nơi trọ kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền cho các em hiểu.

Nhà trường cũng mong muốn rằng ở lứa tuổi này, khi các em có nhận thức tốt thì chính các em sẽ trở thành những hạt nhân trở về bản để truyền đạt lại cho chính bà con dân tộc mình”.

Ở lứa tuổi học sinh THPT đã đủ độ chín để lắng nghe, suy ngẫm và lan tỏa. Khi hiểu rõ mặt trái của ma túy, biết cách tự giữ mình trước những lời rủ rê hay tò mò nhất thời, chính các em mỗi dịp cuối tuần hay kỳ nghỉ trở về bản sẽ mang theo sự tỉnh táo ấy để nhắc nhở em nhỏ, bạn bè và người thân trong gia đình.

Em Hà Thị Tươi, học sinh lớp 10C3, Trường THPT Mường Lát, chia sẻ: “Khi được thầy cô, các chú công an, bộ đội tuyên truyền và hướng dẫn, em hiểu rõ hơn những nguy hiểm của ma túy và các chất gây nghiện. Bản thân em tự nhắc mình phải giữ vững lập trường, không tò mò thử những thứ lạ và mong muốn mang những điều mình được học về chia sẻ lại với bạn bè, người thân ở bản để ai cũng biết cách phòng tránh”.

Từ những căn phòng trọ nhỏ ở Mường Lát, nhận thức đúng đắn đang dần theo chân các em trở về bản làng, góp phần giữ cho mái trường và nếp sống vùng cao thêm bình yên.

Đưa pháp luật và kỹ năng phòng ngừa xuống từng cấp học

Song song với hoạt động kiểm tra, nắm tình hình tại khu nhà trọ và quanh khu vực trường học, sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các nhà trường còn thể hiện rõ qua việc đổi mới cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Thay vì những buổi nói chuyện khô khan, nặng tính liệt kê điều luật, các nội dung phòng chống ma túy được lồng ghép linh hoạt vào sinh hoạt dưới cờ, các chương trình ngoại khóa và những đợt kiểm tra đột xuất.

Những buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự học đường ở trường THPT Mường Lát.

Đại úy Hà Văn Nghệ, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Lát, cho biết: “Ban thường xuyên phối hợp với các nhà trường hỗ trợ các thầy cô giáo tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là phòng chống ma túy học đường thông qua những buổi tuyên truyền dưới cờ, phối hợp với trường đi kiểm tra đột xuất, rồi lồng ghép các chương trình để cho các con nhận diện được nguy hiểm phức tạp và chủ động phòng tránh”.

Việc lồng ghép kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa vào các hoạt động quen thuộc của nhà trường giúp học sinh tiếp cận thông tin một cách tự nhiên, dễ nhớ. Qua từng câu chuyện, tình huống thực tế và những lần kiểm tra nhắc nhở trực tiếp, các em dần nhận diện được những nguy cơ tiềm ẩn xung quanh đời sống hằng ngày, từ đó hình thành thói quen cẩn trọng và chủ động tránh xa.

Không chỉ ở bậc THPT, công tác nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh ma túy còn được chú trọng triển khai từ sớm ở các cấp học thấp hơn. Tại Trường Tiểu học và THCS Mường Lát, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh những kiến thức cơ bản, dễ hiểu về tác hại của ma túy, các chất gây nghiện cũng như những nguy cơ có thể gặp trong sinh hoạt hằng ngày.

Ở lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở, sự tò mò và tâm lý cả nể đôi khi khiến các em dễ bị tác động bởi những lời rủ rê hoặc những món đồ lạ không rõ nguồn gốc. Vì vậy, học sinh được hướng dẫn cụ thể cách nhận biết, phòng tránh các chất không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không tò mò, thử hoặc nhận sử dụng chất lạ. Khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến ma túy hoặc hành vi bất thường, các em được khuyến cáo báo ngay cho thầy cô, gia đình hoặc lực lượng Công an để kịp thời xử lý.

Học sinh các dân tộc ở Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa tìm hiểu tài liệu, sách kỹ năng phòng tránh ma túy và tệ nạn xã hội để nâng cao nhận thức tự bảo vệ bản thân.

Thầy Nguyễn Văn Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mường Lát, cho biết: “Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng ngừa nhằm góp phần ngăn chặn ma túy và tệ nạn xã hội từ sớm, từ cơ sở. Đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật, chủ động nắm bắt tình hình học sinh, phối hợp chặt chẽ với gia đình trong quản lý, giáo dục để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường”.

Sự kết nối giữa nhà trường và gia đình tại địa bàn miền núi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhiều phụ huynh thường xuyên đi nương rẫy hoặc đi làm xa, điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật còn hạn chế. Khi chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và nhà trường cùng phối hợp trao đổi thông tin, nhắc nhở phụ huynh quan tâm hơn tới con em mình, khoảng cách giữa quản lý ở trường và chăm sóc tại nhà từng bước được thu hẹp.

Cần tiếp tục hoàn thiện ở cơ sở

Dù sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và các nhà trường ở Mường Lát đã tạo nên nền tảng đáng ghi nhận trong việc giữ gìn môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thực tiễn triển khai ở cơ sở vẫn bộc lộ một số hạn chế nhỏ cần tiếp tục tháo gỡ.

Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp cùng Công an xã Mường Lát tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống ma túy học đường.

Trước sự biến đổi ngày càng tinh vi và đa dạng về hình thức của các chất gây nghiện, chất kích thích mới, việc nhận diện ban đầu đôi khi vẫn là thách thức đối với một bộ phận cán bộ, giáo viên. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác y tế học đường ở địa bàn miền núi còn hạn chế, nhất là việc thiếu các thiết bị test nhanh để chủ động kiểm tra tại chỗ khi xuất hiện những biểu hiện nghi vấn.

Đại úy Hà Văn Nghệ, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Lát, cho biết: “Những nguy cơ từ ma túy và tệ nạn xã hội hiện nay biến tướng rất nhanh, khó lường nên ngoài việc phối hợp với các nhà trường tuyên truyền dưới cờ, kiểm tra đột xuất và lồng ghép chương trình để học sinh nhận diện, phòng tránh, lực lượng cơ sở cũng cần tiếp tục sát cánh, bổ sung kỹ năng và phương tiện hỗ trợ để việc nắm bắt, xử lý từ sớm đạt hiệu quả cao hơn".

Những tồn tại ấy không làm lu mờ nỗ lực chung, mà là cơ sở thực tiễn để các cấp, các ngành và nhà trường tiếp tục hoàn thiện cách làm. Khi chính quyền địa phương, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã và nhà trường duy trì đều đặn nhịp phối hợp, kết hợp bồi dưỡng thêm kỹ năng cho đội ngũ và bổ sung dần các điều kiện hỗ trợ cần thiết, vành đai an toàn học đường ở Mường Lát sẽ thêm vững chắc, để mỗi ngày đến trường của học sinh vùng cao thực sự bình yên và trọn vẹn.