Dự kiến chia thêm cổ tức gần 9%

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (HNX: DTK) mới đây đã công bố nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 diễn ra ngày 23/11.

Theo phương án được thông qua, DTK trả cổ tức bổ sung với tỷ lệ 8,8371% trên mệnh giá, tương ứng 883,71 đồng/cổ phiếu. Với vốn điều lệ hơn 6.828 tỷ đồng, tương ứng 682,77 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả khoảng 603 tỷ đồng.

Điện lực TKV sẽ dành thêm 600 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông (Ảnh minh họa).

Nguồn chi khoản cổ tức bổ sung này gồm gần 577 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến hết năm 2024 và hơn 26 tỷ đồng hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển do trích vượt trong giai đoạn 2020-2024.

Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cổ đông lớn nhất của DTK, đang sở hữu gần 677,81 triệu cổ phiếu, tương đương 99,27% vốn điều lệ, dự kiến nhận về gần 599 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức bổ sung này.

Trước đó, trong năm 2026, doanh nghiệp cũng đã thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 6%, tương ứng 600 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền khoảng 410 tỷ đồng.

Thông qua phương án sáp nhập Than - Điện Nông Sơn

Cũng tại đại hội, cổ đông DTK thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Than - Điện Nông Sơn - TKV vào tổng công ty nhằm tập trung nguồn lực, thống nhất quản trị và tái cơ cấu hoạt động các đơn vị.

Trước khi sáp nhập, DTK sở hữu 88,77% vốn điều lệ tại Than - Điện Nông Sơn, phần còn lại 11,23% thuộc các cổ đông khác. Theo phương án, DTK sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn còn lại, nâng tỷ lệ sở hữu lên 100%.

Sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phần, Than - Điện Nông Sơn sẽ chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH MTV, trước khi được sáp nhập vào DTK. Toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp này sẽ được chuyển sang tổng công ty, đồng thời Than - Điện Nông Sơn chấm dứt tồn tại với tư cách pháp nhân độc lập.

Sau sáp nhập, đơn vị được tổ chức thành Công ty Than - Điện Nông Sơn TKV, trực thuộc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Bên cạnh đó, DTK tiếp tục duy trì bảy chi nhánh hiện hữu gồm Nhiệt điện Na Dương, Nhiệt điện Cao Ngạn, Nhiệt điện Sơn Động, Nhiệt điện Đông Triều, Nhiệt điện Cẩm Phả, Nhiệt điện Đồng Nai 5, Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II.

Đồng thời, DTK sẽ chuyển Nông Sơn thành chi nhánh để đồng bộ mô hình tổ chức. Đối với các khoản đầu tư bên ngoài, doanh nghiệp vẫn duy trì vốn góp tại ba công ty liên kết gồm Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Quảng Ninh và Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2027 sau sáp nhập, DTK đặt mục tiêu doanh thu 14.118 tỷ đồng, tăng khoảng 0,43% so với mức kế hoạch năm 2026 là 14.057 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu 717 tỷ đồng, giảm khoảng 1,3% so với năm 2026. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu tỷ lệ cổ tức năm 2027 tối thiểu 3,5% trên mệnh giá.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2026, DTK ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.688 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lên tới gần 2.785 tỷ đồng, vượt doanh thu, khiến doanh nghiệp lỗ gộp hơn 97 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, Điện lực TKV báo lỗ sau thuế 162 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ gần 3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân được giải trình là do công ty thực hiện trích khấu hao nhanh (hệ số 2 lần). Việc này làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, dẫn đến số lỗ sau thuế tăng mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Điện lực TKV đạt hơn 10.433 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2025. Sau khi tính các chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế đạt gần 602 tỷ đồng, tăng khoảng 5%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Điện lực TKV đạt gần 15.399 tỷ đồng, tăng khoảng 62 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 4.821 tỷ đồng, tăng 6%.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ gần 585 tỷ đồng đầu năm xuống còn khoảng 301 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 865 tỷ đồng lên hơn 1.277 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, tài sản dài hạn tăng 4% lên gần 10.578 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh từ hơn 1.436 tỷ đồng đầu năm lên gần 2.773 tỷ đồng, chiếm phần lớn là dự án nhà máy Nhiệt điện Na Dương 2.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt gần 6.486 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ hơn 1.914 tỷ đồng xuống còn gần 1.665 tỷ đồng.