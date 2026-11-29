Thí sinh Nguyễn Văn Đức tự tin với phần hùng biện bằng tiếng Nhật với chủ đề "Khi được sống là chính mình, cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp." (Ảnh: Hữu Thắng/TTXVN)

Ngày 29/11, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, vòng chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026 đã diễn ra với sự tranh tài của 13 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ 103 thí sinh trên khắp Nhật Bản.

Không chỉ là sân chơi trí tuệ nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, cuộc thi còn góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của cộng đồng người Việt Nam và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Cuộc thi do Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và sự đồng hành của chính quyền quận Shinjuku, Tokyo. Đây là lần thứ tư cuộc thi được tổ chức, tiếp nối hoạt động định kỳ hai năm một lần kể từ năm 2020.

Với thông điệp “Một bước tiến tới tương lai kết nối bằng ngôn ngữ,” cuộc thi năm nay được tổ chức ở hai cấp độ trung cấp và cao cấp. Các thí sinh được tự do lựa chọn chủ đề hùng biện, qua đó phát huy khả năng tư duy, sáng tạo và thể hiện quan điểm cá nhân.

Ông Nguyễn Sáu, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bày tỏ sự trân trọng tới toàn thể thành viên của FAVIJA đã lên kế hoạch và tổ chức một cuộc thi đầy ý nghĩa, cũng như tất cả những người đã luôn nỗ lực hết mình vì tình giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Cuộc thi được triển khai qua 3 vòng: tuyển chọn bài viết hùng biện bằng tiếng Nhật, hùng biện sơ khảo trực tuyến và chung kết hùng biện trực tiếp.

Từ 103 bài dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 31 thí sinh bước vào vòng sơ khảo trực tuyến. Trên cơ sở kết quả đánh giá của Ban Giám khảo, 13 gương mặt xuất sắc nhất đã giành quyền tham dự vòng chung kết tại Tokyo.

Điểm đáng chú ý tại vòng chung kết năm nay là bên cạnh phần trình bày bài hùng biện đã chuẩn bị, các thí sinh còn phải trực tiếp trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo.

Hình thức này không chỉ giúp đánh giá năng lực sử dụng tiếng Nhật mà còn thể hiện khả năng phản xạ ngôn ngữ, tư duy độc lập, kỹ năng giao tiếp và bản lĩnh của mỗi thí sinh trước công chúng.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chất lượng các bài dự thi năm nay có sự nâng cao rõ rệt so với những kỳ thi trước, không chỉ về năng lực sử dụng tiếng Nhật mà còn ở chiều sâu nội dung, khả năng lập luận và kỹ năng truyền tải thông điệp.

Thí sinh Kim Trà My, thí sinh nhỏ tuổi tại cuộc thi, gây ấn tượng đặc biệt đối với Ban Giám khảo. (Ảnh: Hữu Thắng/TTXVN)

Phát biểu đại diện Ban Giám khảo, ông Yasuhiro Nojima bày tỏ hy vọng cuộc thi không chỉ là cơ hội để các bạn thể hiện năng lực tiếng Nhật của bản thân, mà còn là dịp quý báu để học hỏi lẫn nhau, tăng cường giao lưu và tiếp tục trưởng thành hơn nữa.

Thông qua các bài hùng biện, các thí sinh đã mang đến những câu chuyện chân thực và giàu cảm xúc về hành trình học tập, lao động, trưởng thành và hòa nhập tại Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết qua các kỳ thi trước đây, FAVIJA đã chứng kiến nhiều thí sinh trưởng thành vượt bậc sau khi tham gia cuộc thi, đạt được những thành tựu nổi bật trong học tập, công việc cũng như trên con đường phát triển sự nghiệp sau này.

Ông Đỗ Quang Ba mong muốn cuộc thi không chỉ là nơi để các thí sinh thể hiện năng lực tiếng Nhật, mà còn là cơ hội để mỗi người khám phá tiềm năng của bản thân, nuôi dưỡng ước mơ, mở ra cánh cửa đến với những cơ hội mới, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam trong xã hội Nhật Bản.

Kết thúc vòng chung kết, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cấp độ cao cấp cho thí sinh Mai Ngọc Tú Kiều và giải Nhất cấp độ trung cấp cho thí sinh Hoàng Thị Dương.

Với bài hùng biện mang chủ đề “Dù vấp ngã bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ đứng dậy,” thí sinh Mai Ngọc Tú Kiều đã gửi gắm thông điệp về nghị lực, niềm tin và tinh thần không từ bỏ trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Chia sẻ sau khi đoạt giải, Mai Ngọc Tú Kiều cho biết từ những trải nghiệm của bản thân, cô mong muốn gửi đến các bạn trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản thông điệp rằng vấp ngã không phải là dấu chấm hết. Dù bước đi chậm hơn hay phải đi đường vòng, cơ hội vẫn luôn ở phía trước, chỉ cần mỗi người không từ bỏ và luôn vững tin vào con đường mình đã lựa chọn.

Trong khi đó, thí sinh Hoàng Thị Dương, người giành giải Nhất cấp độ trung cấp, đã lựa chọn chủ đề về văn hóa dân tộc với mong muốn giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam tới cộng đồng kiều bào và bạn bè Nhật Bản.

Theo Hoàng Thị Dương, cuộc thi đã mang đến cho cô nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp cô tự tin hơn trong giao tiếp và nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của ngôn ngữ trong việc kết nối các nền văn hóa. Giải Nhất tại cuộc thi sẽ trở thành động lực để cô tiếp tục phấn đấu trên hành trình phía trước. Thông qua bài hùng biện, cô cũng mong muốn gửi gắm tới thế hệ trẻ thông điệp về ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, không để những giá trị truyền thống tốt đẹp bị mai một trong quá trình hội nhập quốc tế.

Qua 4 kỳ tổ chức, Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản từng bước khẳng định vai trò là một hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân giàu ý nghĩa, góp phần nâng cao năng lực hội nhập, phát huy tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam và tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Cuộc thi năm nay nằm trong chuỗi các hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản năm 2026, hướng tới tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế./.