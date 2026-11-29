Gần 2.000 khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Đại học Phenikaa cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh tại vòng chung kết “Vũ trụ Đồng tiền” 2026. Ảnh: Vi Giáng

Cuộc đua của những “phi hành gia” tài năng

Phát sóng ngày 29-11 trên kênh VTV3, chung kết chương trình truyền hình giáo dục tài chính “Vũ trụ Đồng tiền - The MoneyVerse 2026” mang đến những màn tranh tài kịch tính, nơi kiến thức, công nghệ, tư duy chiến lược và bản lĩnh ra quyết định trở thành chìa khóa để chinh phục ngôi vị cao nhất.

Được ghi hình tại Nhà thi đấu Đại học Phenikaa (Hà Nội), trước sự cổ vũ của gần 2.000 khán giả, vòng chung kết là chặng cuối của hành trình tìm kiếm những gương mặt sinh viên có tư duy tài chính nhạy bén, khả năng làm chủ dữ liệu và thích ứng với những thách thức của kỷ nguyên số.

Với chủ đề “BIGbang DATA”, cuộc thi năm nay thu hút hơn 4.000 sinh viên đến từ 54 trường đại học, học viện trên cả nước tham gia vòng loại quốc gia, với 162 “phi hành gia” chính thức và hơn 16,7 triệu lượt xem nội dung trên các kênh chính thức.

Các thí sinh tranh tài qua 5 hành tinh tài chính, nơi kiến thức, tư duy chiến lược và bản lĩnh ra quyết định được thử thách. Ảnh: Vi Giáng

Sau hành trình tranh tài, 6 gương mặt xuất sắc nhất góp mặt tại vòng chung kết gồm: Trần Minh Tú Nhi (Trường Đại học Quy Nhơn), Nguyễn Thành Vinh (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội), Nguyễn Kim Đạt (Học viện Hậu cần), Lục Cát Tường (Đại học RMIT Việt Nam), Lương Hoàng Bửu Ngọc (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh) và Đặng Tuấn Kha (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

Điểm khác biệt của chung kết năm nay là mô hình Escape Room - giải đố liên hoàn qua 5 căn phòng, tương ứng với 5 hành tinh: Kiếm, Tích lũy, Tiêu, Đầu tư và Bảo toàn. Mỗi hành tinh là một bài toán tài chính với những quy luật riêng, đòi hỏi người chơi không chỉ có kiến thức vững vàng mà còn phải biết chọn lọc thông tin, quản trị nguồn lực, nắm bắt cơ hội và kiểm soát rủi ro.

Ngay từ thử thách mở màn “Kiếm - Bắn thiên thạch”, 6 “phi hành gia” đối mặt với áp lực về thời gian và khả năng nhận diện giá trị của thông tin. Trong 120 giây, với tối đa 18 lượt bắn, các thí sinh phải săn tìm dữ liệu phục vụ việc giải quyết một câu hỏi tài chính. Ở thử thách khởi động, Nguyễn Thành Vinh là thí sinh đầu tiên phải dừng bước.

Sức nóng của cuộc đua không chỉ giới hạn trên sân khấu. Gần 2.000 khán giả tại nhà thi đấu cũng có cơ hội quét mã QR, trực tiếp so tài cùng các “phi hành gia”. Khán giả Nguyễn Quang Vinh (Học viện Hậu cần) đã giành chiến thắng ở phần thi tương tác, nhận phần thưởng là một xe máy điện từ Victoria Motor.

Khán giả hào hứng tham gia thử thách tương tác, trực tiếp so tài cùng các “phi hành gia”. Ảnh: Vi Giáng

Bước sang hành tinh “Tích lũy”, 5 thí sinh tiếp tục thử sức với 8 câu hỏi trắc nghiệm được thể hiện dưới nhiều hình thức, từ âm thanh, hình ảnh, video đến tính toán và tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng mang về 50 triệu Monee, song một đáp án sai cũng khiến người chơi mất đi số tiền tương ứng.

Cơ chế thưởng - phạt khiến cuộc đua trở nên khó lường. Tốc độ là lợi thế, nhưng sự vội vàng có thể phải trả giá. Người chơi buộc phải cân nhắc giữa cơ hội gia tăng tài sản và nguy cơ hao hụt nguồn lực. Sau vòng thi, Lục Cát Tường (Đại học RMIT Việt Nam) tiếp tục dừng cuộc chơi.

Một trong những điểm nhấn thú vị nhất của chung kết là hành tinh “Tiêu” với thử thách “AI thắng A.I.”. Tại đây, 4 thí sinh còn lại gặp gỡ Yên Lam - một nhân vật được xây dựng bằng trí tuệ nhân tạo, có nghề nghiệp, thu nhập và đời sống cá nhân riêng. Vòng thi không loại người chơi nhưng kết quả ảnh hưởng đến số dư Monee của mỗi thí sinh.

Thí sinh tương tác với nhân vật A.I Yên Lam để xây dựng phương án giải quyết bài toán tài chính cá nhân. Ảnh: Vi Giáng

Tinh thần cổ vũ từ các thầy cô và sinh viên trường Đại học RMIT. Ảnh: Vi Giáng

Phần cổ vũ sôi động của đơn vị Học viện Hậu Cần. Ảnh: Vi Giáng

Tại vòng “Đầu tư”, các thí sinh tham gia trò chơi mô phỏng giao dịch hàng hóa Cargoship. Người chơi phải phân tích thông tin thị trường, lựa chọn hàng hóa, xây dựng phương án giao dịch và tính toán rủi ro nhằm tối ưu giá trị tài sản. Đặng Tuấn Kha (Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh), chủ nhân tấm vé vàng từ tập All Star, có điểm thấp nhất và dừng bước đầy tiếc nuối.

Ba thí sinh xuất sắc nhất là Trần Minh Tú Nhi, Nguyễn Kim Đạt và Lương Hoàng Bửu bước vào thử thách cuối cùng “Bảo toàn - BLACK HOLE”. Người chơi phải giải mã ba lớp mật mã trong thời gian giới hạn.

Trần Minh Tú Nhi, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đăng quang Quán quân “Vũ trụ Đồng tiền 2026” và nhận giải thưởng 1 tỷ đồng cùng học bổng CPA trị giá 9.787 AUD. Ảnh: Vi Giáng

Vượt qua những thử thách đầy cam go, nữ sinh Trần Minh Tú Nhi, Trường Đại học Quy Nhơn, đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân “Vũ trụ Đồng tiền 2026”, trở thành chủ nhân giải thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt cùng học bổng CPA trị giá 9.787 AUD từ CPA Australia.

Giúp người trẻ làm chủ tài chính trong kỷ nguyên số

Theo định hướng của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2030, giáo dục tài chính là một cấu phần quan trọng, giúp học sinh, sinh viên hình thành thói quen quản lý tài chính lành mạnh, sử dụng hiệu quả các dịch vụ tài chính và nâng cao năng lực thích ứng với nền kinh tế số.

Trong bối cảnh đó, việc kết hợp giáo dục với giải trí, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào các thử thách của “Vũ trụ Đồng tiền” là cách tiếp cận đáng chú ý nhằm khơi dậy sự chủ động học hỏi của người trẻ.

Từ việc nhận diện thông tin sai lệch, cân nhắc chi phí để tiếp cận dữ liệu, xây dựng phương án chi tiêu cho một nhân vật AI đến mô phỏng giao dịch hàng hóa và quản trị tài sản, mỗi thử thách đều gợi mở những bài học có thể vận dụng vào đời sống.

Sự đồng hành của các chuyên gia như TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV; ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng Công ty CP Chứng khoán SSI; bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam; ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, cũng góp phần tăng tính chuyên môn và thực tiễn cho các thử thách.

Quán quân "Vũ trụ Đồng tiền" năm 2026 Trần Minh Tú Nhi chia sẻ sau thành tích ấn tượng. Ảnh: Vi Giáng

Chia sẻ sau khi đăng quang, Trần Minh Tú Nhi cho biết, thử thách khiến em áp lực nhất là những phần thi không được sử dụng AI. Đã quen với sự hỗ trợ của công nghệ, nữ sinh thừa nhận bản thân “có chút chới với”, nhưng cũng chính trong những thời điểm ấy, em nhận ra giá trị của bản lĩnh, sự tự tin và khả năng làm chủ kiến thức của mình. Với số tiền thưởng, nữ Quán quân 21 tuổi nói 1 tỷ đồng đầu tiên mới giúp em làm chủ chặng “Kiếm”. Em muốn tiếp tục đi hết vòng đời của đồng tiền - đầu tư, tích lũy, tiêu và bảo toàn để hướng tới đích đến “giàu bền vững”.

Đánh giá về tân Quán quân, ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ BIDV, cho biết ông ấn tượng với Tú Nhi ngay từ những vòng đầu. Đây là thí sinh thể hiện được sự bản lĩnh, có tư duy nhanh và nhạy bén, đặc biệt ở phần thi Đầu tư, nơi bạn có sự bứt phá rất nhanh, một chiến thắng đầy sức thuyết phục.

Trao đổi về ý nghĩa của chương trình, TS Phan Thị Quốc Hương (Khoa Tài chính - Ngân hàng và Quản trị Kinh doanh, Đại học Quy Nhơn) cho rằng, chương trình không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức về quản lý tài chính mà còn tạo môi trường cọ xát quý giá, giúp các bạn trẻ đến từ các vùng miền khác nhau rèn luyện sự tự tin, nâng cao kỹ năng sống và thấu hiểu lẫn nhau.

TS Phan Thị Quốc Hương (thứ hai từ phải sang) cổ vũ cho "phi hành gia" Trần Minh Tú Nhi tại trường quay. Ảnh: Vi Giáng

Theo TS Phan Thị Quốc Hương, với thiết kế mô hình 5 “hành tinh” bao gồm: Kiếm, Tích lũy, Tiêu, Đầu tư và Bảo toàn. Bên cạnh nỗ lực kiếm tiền, người trẻ cần thực hiện tốt bốn nhiệm vụ còn lại để hướng tới sự tự do tài chính, từ đó tạo nền tảng vững chắc để giúp ích cho gia đình và cộng đồng. Bà kỳ vọng sân chơi này sẽ tiếp tục được nhân rộng ở các mùa tiếp theo, góp phần lan tỏa tri thức tài chính thiết thực cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước.

Tại chương trình, việc kết hợp dữ liệu, công nghệ và AI cũng tạo thêm không gian để người trẻ thực hành kỹ năng đánh giá thông tin trong môi trường số. Qua đó, “Vũ trụ Đồng tiền” năm 2026 không chỉ là cuộc tranh tài tìm kiếm Quán quân mà còn hướng tới mục tiêu lan tỏa kiến thức tài chính thiết thực, khuyến khích sinh viên chủ động quản lý nguồn lực, phát triển tư duy độc lập và tự tin làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số.

TS Phan Thị Quốc Hương kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển trong những mùa giải tiếp theo, góp phần lan tỏa tri thức tài chính đến thế hệ trẻ.