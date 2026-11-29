Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh trong một giờ học STEM.

Những nội dung trên được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất trong dự thảo Quyết định bổ sung chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đáp ứng mục tiêu phát triển giáo dục của thành phố, bảo đảm yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông quốc gia trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo , 6 lĩnh vực dự kiến bổ sung vào chương trình giáo dục gồm: Ngoại ngữ, trọng tâm là tiếng Anh theo định hướng chuẩn quốc tế; tin học, trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ năng công dân số; giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học (STEM/STEAM), đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật; nội dung giáo dục địa phương gắn với đặc thù đô thị đặc biệt, kinh tế biển và không gian phát triển của thành phố; giáo dục kỹ năng sống, hiểu biết tài chính cá nhân, an toàn trên không gian mạng; giáo dục nghệ thuật và giáo dục thể chất nâng cao.

Theo Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố, chương trình bổ sung là hệ thống nội dung giáo dục do thành phố xác định để bổ sung vào quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông quốc gia. Đây không phải chương trình giáo dục độc lập, không hình thành môn học hoặc hoạt động giáo dục bắt buộc mới, đồng thời không làm tăng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục quốc gia.

Chương trình bổ sung được tổ chức theo 2 hình thức: hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Trong đó, các nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết được tổ chức tăng cường để tất cả người học có cơ hội tiếp cận mà không thu tiền. Đối với các nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu, cơ sở giáo dục tổ chức theo nhu cầu người học, ngoài thời gian hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường, trên cơ sở tự nguyện.

Về hình thức tổ chức, ở cấp phổ thông, các nội dung bổ sung được lồng ghép, tích hợp trong hoạt động giáo dục chính khóa, trong thời lượng quy định của chương trình giáo dục phổ thông. Việc triển khai tập trung vào nội dung giáo dục địa phương và liên hệ, vận dụng thực tiễn của thành phố, không làm phát sinh môn học mới hoặc tăng thời lượng chính khóa.

Đối với giáo dục Mầm non, nội dung bổ sung được lồng ghép trong chế độ sinh hoạt hằng ngày theo chương trình giáo dục mầm non, không làm thay đổi thời gian biểu, không thay thế các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố cũng đề xuất các cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện thực tế và nhu cầu người học để lựa chọn lĩnh vực, nội dung triển khai phù hợp, không bắt buộc thực hiện toàn bộ các nội dung bổ sung.

Kinh phí thực hiện chương trình được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, nguồn tài chính hợp pháp của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định. Việc triển khai dựa trên nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu và kinh phí hiện có của các cơ sở giáo dục; không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế và thủ tục hành chính.

Sau sắp xếp, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị với quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với khoảng 2,53 triệu học sinh, hơn 3.500 trường. Với quy mô lớn, phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Thành phố đứng trước yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của người dân; đồng thời triển khai hiệu quả Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách được đặt ra nhằm tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục phát huy tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục.