Nhật Kim Anh phản ứng về NSND Hồng Vân

Mới đây, NSND Hồng Vân chia sẻ loạt hình ảnh của bà Sáu Vàng trong phim điện ảnh Lên Hương cùng dòng trạng thái: "Sáng nay tự dưng nhớ bà Sáu lạ lạ lùng. Lên Hương vẫn còn chiếu tuy rằng hơi ít xuất". Chia sẻ của nữ nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, trong đó có Nhật Kim Anh.

Bên dưới bài đăng, Nhật Kim Anh để lại bình luận: "Bà 6 cưng quá vậy chị hihi". Trước lời khen của đàn em, NSND Hồng Vân đáp lại dí dỏm: "Em phải cưng bà V hơn nha". Màn tương tác ngắn gọn cho thấy sự thân thiết giữa hai nghệ sĩ, đồng thời khiến khán giả chú ý hơn đến nhân vật bà Sáu trong Lên Hương.

Mới đây, NSND Hồng Vân đã chia sẻ bài đăng về nhân vật của mình trong Lên Hương.

Trong phim, NSND Hồng Vân đảm nhận vai bà Sáu Vàng, một người mẹ đơn thân đồng thời là chủ một lò vịt quay. Nhân vật này được xây dựng với nhiều lớp tính cách và hoàn cảnh không đơn giản. Theo chia sẻ của NSND Hồng Vân, đây là vai diễn khiến chị cảm thấy "nhức đầu" bởi bà Sáu vừa có những khía cạnh đáng thương, vừa có những lựa chọn khiến người khác khó đồng cảm.

Thông qua bà Sáu, Lên Hương khai thác những tổn thương trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Vì vậy, dù thời lượng xuất hiện không quá nhiều như một số nhân vật khác, vai diễn của NSND Hồng Vân vẫn góp phần tạo thêm màu sắc cho câu chuyện gia đình mà bộ phim theo đuổi.

Nhật Kim Anh phản ứng về nhân vật bà Sáu của NSND Hồng Vân trong Lên Hương.

Lên Hương cũng đánh dấu màn tái hợp trên màn ảnh rộng giữa NSND Hồng Vân và Hồng Đào. Hai nghệ sĩ vốn là những người bạn thân lâu năm, nay cùng xuất hiện trong một tác phẩm điện ảnh với hai nhân vật có màu sắc riêng. Hồng Đào vào vai bà Mũi, chủ một trại hòm, tạo nên sự kết hợp đáng chú ý với bà Sáu của NSND Hồng Vân.

Bên cạnh mối liên hệ trên màn ảnh, Nhật Kim Anh và NSND Hồng Vân hiện cũng có sự hợp tác đáng chú ý trên sân khấu. NSND Hồng Vân đưa Nhật Kim Anh trở lại sàn diễn với vở Cuốn truyện bị đốt, đồng thời giao cho nữ diễn viên một vai diễn lớn.

Vở kịch còn đánh dấu lần đầu Nhật Kim Anh và Ốc Thanh Vân cùng hội ngộ trên sân khấu. Sau thời gian tập trung cho những hoạt động khác, việc Nhật Kim Anh trở lại sân khấu dưới sự dẫn dắt của NSND Hồng Vân tạo thêm một điểm nối trong hành trình hoạt động nghệ thuật của hai nữ nghệ sĩ.

NSND Hồng Vân đưa Nhật Kim Anh trở lại sàn diễn với vở Cuốn truyện bị đốt, đồng thời giao cho nữ diễn viên một vai diễn lớn.

Với Lên Hương, NSND Hồng Vân tiếp tục để lại dấu ấn qua một nhân vật có màu sắc riêng. Trong khi đó, sự tương tác thân mật với Nhật Kim Anh cũng cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai nghệ sĩ, từ sân khấu đến những câu chuyện xoay quanh điện ảnh.