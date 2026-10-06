Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ trở lại màn ảnh Hoa ngữ tháng 10

Tháng 10 được dự báo là một trong những thời điểm nhộn nhịp của màn ảnh Hoa ngữ khi nhiều dự án được khán giả chờ đợi lần lượt lên sóng. Đáng chú ý, Tiêu Chiến và Vương Hạc Đệ đều có phim mới được xếp lịch trong tháng, bên cạnh những cái tên quen thuộc như La Vân Hi, Lưu Thi Thi, Mạnh Tử Nghĩa, Lý Duẫn Nhuệ, Điền Hi Vi và Thừa Lỗi.

Mở màn cho cuộc đua là Mị Ảnh Thần Bộ của La Vân Hi, chính thức lên sóng từ ngày 2/10 trên iQIYI. Bộ phim dài 30 tập, thuộc dòng cổ trang trinh thám, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vương Kha. La Vân Hi vào vai nhân vật trung tâm cùng Phương Dật Luân, Thẩm Vũ Khiết, Mã Văn Viễn, Vương Hải Tường và Hà Hoằng San, tạo nên hành trình phá giải những vụ án kỳ bí tại Thiên Hoang Thành.

La Vân Hi mở màn cuộc đua với Mị Ảnh Thần Bộ, bộ phim cổ trang trinh thám lên sóng từ ngày 2/10.

Tiếp đó, Vĩ đại Trường Chinh với sự tham gia của Vu Hòa Vĩ dự kiến lên sóng từ ngày 6/10 trên CCTV1 và iQIYI. Bộ phim do Trương Vĩnh Tân đạo diễn, quy tụ Vương Kính Tùng, Hà Chính Quân, Tào Lỗi, Lý Nãi Văn, Trương Vãn Ý và Vạn Thiến. Tác phẩm khai thác đề tài lịch sử cách mạng, đồng thời được giới thiệu trong bối cảnh kỷ niệm 90 năm thắng lợi của cuộc Trường Chinh.

Trong nhóm phim được chú ý nhất, Tiêu Chiến sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với Tiểu Thành Lương Phương vào cuối tháng 10. Phim được chuyển thể từ tác phẩm Phi Đao của Lưu Tam Thúc, do Trương Hiểu Ba đạo diễn và Nhiếp Thành Soái chấp bút, với sự góp mặt của Nghê Đại Hồng và Khương Nghiên. Tiêu Chiến vào vai một bác sĩ tài năng từ thành phố lớn trở về một bệnh viện tuyến cơ sở tại một thị trấn nhỏ ở Đông Bắc, từ đó bắt đầu hành trình thích nghi với cuộc sống mới và những câu chuyện đời thường.

Tiêu Chiến trở lại màn ảnh với Tiểu Thành Lương Phương, thử sức trong hình tượng bác sĩ tại một bệnh viện tuyến cơ sở.

Điểm đáng chú ý của Tiểu Thành Lương Phương nằm ở việc phim không đi theo công thức cổ trang hay tình cảm vốn quen thuộc với nhiều ngôi sao trẻ. Câu chuyện kết hợp đề tài y tế cơ sở với những tình huống đời sống và màu sắc hài hước, đồng thời đánh dấu phim truyền hình đầu tiên của Tiêu Chiến trong năm 2026. Lịch phát sóng cụ thể vẫn cần chờ thông báo chính thức, nhưng dự án đã được xếp vào nhóm tác phẩm đáng chú ý của màn ảnh tháng 10.

Ở Tencent Video, Lý Nhất Đồng mở màn với Mỹ Nhân Dư vào ngày 9/10. Bộ phim dài 28 tập, phát sóng độc quyền trên Tencent Video và được phát sóng song song trên Dragon TV từ ngày 10/10. Lý Nhất Đồng đảm nhận nhân vật Dư Mộng, một người phụ nữ phát hiện bản thân bị chồng và những người xung quanh lừa dối, từ đó quyết định thay đổi cách sống thay vì tiếp tục nhẫn nhịn.

Lý Nhất Đồng đảm nhận vai Dư Mộng trong Mỹ Nhân Dư, câu chuyện về một người phụ nữ quyết định thay đổi sau khi phát hiện bị những người thân cận lừa dối.

Khoảng giữa tháng, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Duẫn Nhuệ được kỳ vọng tạo sức nóng với Thượng Công Chúa, dự kiến lên sóng ngày 20/10 trên Tencent Video. Bộ phim dài khoảng 40 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết của Ý Nhân Khuyết Khuyết, do Tần Trăn đạo diễn. Mạnh Tử Nghĩa vào vai công chúa Mộ Vãn Dao, trong khi Lý Duẫn Nhuệ hóa thân thành mưu sĩ xuất thân hàn môn Ngôn Thượng. Câu chuyện tập trung vào cuộc đấu trí giữa hai nhân vật, khi tình cảm và quyền lực liên tục đan xen.

Một dự án khác cũng được chờ đợi trên Tencent Video là Túy Mộng của Lưu Thi Thi. Bộ phim do Dương Dương đạo diễn, có sự tham gia của Hồ Tiên Húc, Lý Nãi Văn và Lý Thấm, thuộc dòng tội phạm và trinh thám tâm lý. Thông tin về bối cảnh và cấu trúc thời gian của tác phẩm hiện xuất hiện ở nhiều phiên bản khác nhau, vì vậy lịch phát sóng chính thức vẫn cần được xác nhận.

Trong khi đó, Vương Hạc Đệ sẽ trở lại với Cá Mặn Phi Thăng vào cuối tháng 10 trên Mango TV và dự kiến phát sóng trên Hunan TV. Bộ phim do Đinh Hắc giữ vai trò tổng đạo diễn, chuyển thể từ tác phẩm của Trọng Quan Ám Độ, với Vương Hạc Đệ vào vai Tống Tiềm Cơ và Lý Thấm đảm nhận nhân vật Diệu Yên.

Vương Hạc Đệ gây chú ý với Cá Mặn Phi Thăng, tác phẩm tiên hiệp mang màu sắc hài hước và điền viên khác biệt.

Cá Mặn Phi Thăng gây chú ý bởi cách tiếp cận khá khác biệt với dòng tiên hiệp quen thuộc. Nhân vật chính từng là người luôn theo đuổi thành tích nhưng sau khi tái sinh lại muốn sống một cuộc đời nhàn nhã, thậm chí trồng khoai và tránh xa cuộc đua quyền lực. Tuy nhiên, anh vẫn bị cuốn trở lại vào những vụ việc của tiên môn. Màu sắc phản nội quyển, tiên hiệp kết hợp yếu tố điền viên khiến dự án trở thành một trong những tác phẩm đáng chờ đợi nhất của Vương Hạc Đệ.

Ngoài Tiêu Chiến và Vương Hạc Đệ, màn ảnh tháng 10 còn có Giá Kim Thoa của Điền Hi Vi dự kiến lên sóng giữa tháng trên Youku. Phim khai thác câu chuyện tráo đổi thân phận và cưới thay, trong đó Điền Hi Vi được giới thiệu sẽ thể hiện hai nhân vật Ngụy Nhiễu và Quân Đại. Cuối tháng, Cốc Vũ với Tỉnh Bách Nhiên và Trương Tụng Văn cũng được kỳ vọng tạo chú ý khi khai thác đề tài tội phạm kinh tế và điều tra thuế.

Nhìn tổng thể, đường đua phim Hoa ngữ tháng 10 quy tụ nhiều màu sắc từ cổ trang trinh thám, tiên hiệp, đô thị, y tế, tình cảm cho đến chính kịch lịch sử.

Sự xuất hiện đồng loạt của nhiều ngôi sao khiến tháng 10 trở thành một trong những cuộc đua phim truyền hình đáng chú ý nhất của màn ảnh Hoa ngữ cuối năm.

Nếu các lịch phát sóng được giữ nguyên, khán giả sẽ phải lựa chọn giữa hàng loạt dự án lớn trong cùng một tháng. Tiêu Chiến và Vương Hạc Đệ không chỉ có màn trở lại đáng chú ý mà còn đứng trước cuộc cạnh tranh trực tiếp với nhiều ngôi sao đang có độ thảo luận cao. Đây cũng là lý do tháng 10 được xem là một trong những cuộc đua đáng theo dõi nhất của màn ảnh Hoa ngữ cuối năm.