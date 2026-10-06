Dua Lipa chuẩn bị trở lại với album mới, hé lộ kế hoạch tour sân vận động năm 2027

Sau một thời gian khá kín tiếng để tập trung cho cuộc sống riêng, Dua Lipa được cho là đang âm thầm chuẩn bị cho màn trở lại quy mô lớn trong năm 2027. Nữ ca sĩ được tiết lộ đang lên kế hoạch cho album phòng thu thứ tư, đồng thời đàm phán thực hiện một chuyến lưu diễn sân vận động mới trên toàn cầu.

Theo The Sun, Dua Lipa đang thảo luận về khả năng thực hiện một tour diễn sân vận động quy mô lớn vào năm 2027, sau thành công của Radical Optimism Tour. Chuyến lưu diễn trước đó kéo dài 13 tháng, gồm 81 đêm diễn tại nhiều quốc gia, thu hút khoảng 1,8 triệu khán giả và mang về 161 triệu bảng Anh doanh thu phòng vé.

Thành tích này giúp Dua Lipa tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao pop hàng đầu thế giới. Riêng tại Anh, nữ ca sĩ từng bán sạch vé hai đêm diễn tại sân vận động Wembley vào tháng 6/2025, trước khi tiếp tục có hai đêm diễn tại sân vận động Anfield ở Liverpool.

Nguồn tin của The Sun cho biết năm 2027 được dự đoán sẽ là một năm đặc biệt quan trọng đối với Dua Lipa. Không chỉ chuẩn bị phát hành album phòng thu thứ tư, nữ ca sĩ còn có kế hoạch trở lại sân khấu với một tour diễn quy mô lớn. "Năm tới sẽ là một năm cực kỳ quan trọng đối với Dua. Cô ấy không chỉ phát hành album thứ tư mà còn lên kế hoạch cho một chuyến lưu diễn sân vận động quy mô lớn khác", nguồn tin chia sẻ.

Hiện ngày giờ và địa điểm cụ thể của tour vẫn chưa được chốt. Tuy nhiên, Wembley được xem là một trong những lựa chọn hàng đầu, sau khi Dua Lipa từng tạo dấu ấn mạnh mẽ tại sân vận động này trong chuyến lưu diễn trước.

Bên cạnh Wembley, sân vận động Tottenham Hotspur ở Bắc London cũng được nhắc đến như một địa điểm tiềm năng. Trong khi đó, khả năng Dua Lipa tham gia các lễ hội âm nhạc lớn như British Summer Time tại Hyde Park được cho là thấp hơn.

Điều đáng chú ý là chuyến lưu diễn mới nhiều khả năng sẽ gắn liền với thời điểm phát hành album thứ tư của nữ ca sĩ. Trước đó, từng xuất hiện nhiều đồn đoán rằng Dua Lipa có thể tung sản phẩm âm nhạc mới chỉ trong vài tuần tới. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ The Sun, đĩa đơn đầu tiên của album sẽ chưa được phát hành cho đến năm 2027. Như vậy, thay vì trở lại vội vàng trong những tháng cuối năm 2026, Dua Lipa dường như đang lựa chọn cách chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho một kỷ nguyên âm nhạc mới.

Kế hoạch trở lại của Dua Lipa gây chú ý bởi nữ ca sĩ thời gian qua tương đối kín tiếng. Kể từ khi kết hôn với nam diễn viên Callum Turner vào tháng 5, cô dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân và hạn chế xuất hiện trong các sự kiện của làng giải trí.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Dua Lipa hoàn toàn rời xa âm nhạc.

Cuối tuần qua, cô bất ngờ xuất hiện trên sân khấu cùng Shakira trong chuỗi đêm diễn của nữ ca sĩ người Colombia tại Madrid. Sự xuất hiện của Dua nhanh chóng thu hút sự chú ý khi hai ngôi sao cùng thể hiện Antología, bản hit nổi tiếng của Shakira phát hành từ năm 1995. Màn kết hợp đặc biệt này càng khiến người hâm mộ tò mò về những kế hoạch âm nhạc tiếp theo của Dua Lipa. Chương trình cũng được phát trực tiếp trên toàn cầu thông qua một thỏa thuận với Amazon Music, giúp màn xuất hiện của nữ ca sĩ tiếp cận lượng khán giả quốc tế lớn.

Dù vậy, thay vì liên tục xuất hiện trên truyền thông, Dua Lipa dường như đang ưu tiên cuộc sống riêng. Sau những năm hoạt động với lịch trình dày đặc, việc nữ ca sĩ chủ động thu hẹp sự hiện diện trước công chúng càng khiến mỗi lần cô xuất hiện trở nên đáng chú ý.

Không chỉ gây chú ý với những kế hoạch âm nhạc, cuộc sống hôn nhân của Dua Lipa cũng nhận được sự quan tâm. Chia sẻ về đám cưới xa hoa tại Sicily, được tổ chức vài tuần sau một buổi lễ dân sự thân mật tại Marylebone Town Hall ở London, nữ ca sĩ gọi đây là một ngày "kỳ diệu".

Dua Lipa cho biết cô và Callum Turner nhận được rất nhiều lời khuyên trước đám cưới nhưng quyết định tập trung vào việc tận hưởng ngày trọng đại theo cách riêng. Một trong những nguyên tắc của cả hai là trải nghiệm hôn lễ như những vị khách và luôn tìm kiếm nhau giữa đám đông. Theo Dua Lipa, điều đó giúp họ tạo ra nhiều kỷ niệm cùng nhau trong ngày đặc biệt.

Sau giai đoạn dành nhiều thời gian cho tình yêu và cuộc sống riêng, Dua Lipa đang đứng trước khả năng bước vào một chương mới trong sự nghiệp. Album thứ tư cùng một tour diễn sân vận động mới, nếu trở thành hiện thực, có thể đánh dấu màn tái xuất lớn nhất của nữ ca sĩ kể từ Radical Optimism.

Với những thành công mà cô đã đạt được trong các tour diễn trước, câu hỏi được người hâm mộ chờ đợi lúc này không còn là Dua Lipa có trở lại hay không, mà là nữ ca sĩ sẽ mang đến điều gì mới mẻ trong kỷ nguyên âm nhạc tiếp theo?