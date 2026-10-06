Người cha nhiều tranh cãi của Elon Musk

Errol Musk là kỹ sư, phi công, thủy thủ, chính khách và nhà phát triển bất động sản, sở hữu tài sản đáng kể từ khi còn trẻ. Ông cũng là người có ảnh hưởng lớn đến tuổi thơ Elon Musk, nhưng mối quan hệ cha con về xuất hiện nhiều rạn nứt và khác biệt phức tạp.

Cả hai cha con đều thu hút sự chú ý của công chúng bởi đời sống cá nhân phong phú và đại gia đình nhiều thế hệ. Errol Musk có 7 người con với 3 phụ nữ, trong khi con trai cả Elon Musk cũng là cha của 11 người con.

Dù vậy, trước khi được biết đến nhiều nhất với tư cách cha của tỷ phú Elon Musk, Errol đã có một cuộc đời đáng chú ý.

Người cha tài năng và ưa mạo hiểm

Sinh năm 1946, Errol Musk mang trong mình dòng máu của một gia đình ưa khám phá. Bà của ông là một trong những bác sĩ nắn chỉnh xương khớp đầu tiên của Canada. Cha mẹ Errol từng thực hiện chuyến bay từ Nam Phi đến Australia bằng một máy bay một động cơ.

Errol tiếp tục truyền thống đó theo cách riêng. Ông được đào tạo về kỹ thuật cơ điện, đồng thời là phi công và thủy thủ. Sau này, ông tham gia chính trị và kinh doanh bất động sản.

Năm 1972, Errol được bầu vào Hội đồng thành phố Pretoria. Trong lĩnh vực kinh doanh, Errol tham gia nhiều dự án kỹ thuật và bất động sản, qua đó tích lũy được tài sản đáng kể từ khi còn trẻ.

Theo nhà báo Ashlee Vance, tác giả cuốn tiểu sử về Elon Musk, gia đình Musk từng sống trong một trong những ngôi nhà lớn nhất Pretoria nhờ hoạt động kinh doanh kỹ thuật của Errol. Các dự án ông tham gia bao gồm cao ốc văn phòng, khu phức hợp bán lẻ, khu dân cư và một căn cứ không quân.

Daily Mail từng đưa tin Errol trở thành triệu phú USD trước tuổi 30.

Errol Musk - cha của Elon Musk là một chính khách đã nghỉ hưu. Ảnh: Forbes.

Ngay cả Elon Musk cũng thừa nhận năng lực kỹ thuật của cha. Tỷ phú từng nói Errol có chỉ số IQ rất cao và "cực kỳ tài giỏi trong lĩnh vực kỹ thuật". Elon cho rằng khả năng tư duy kỹ thuật của mình phần nào được thừa hưởng từ cha.

"Những gì người khác thấy khó thì với tôi lại quá dễ", Elon từng nói khi lý giải về năng khiếu kỹ thuật của bản thân.

Jim Cattrell, một trong những người đồng sáng lập SpaceX, cho rằng trải nghiệm này để lại dấu ấn sâu sắc trong quá trình trưởng thành của Elon. Theo Cattrell, Elon từng có cảm giác nơi mình sống không an toàn và luôn muốn thoát khỏi hoàn cảnh đó.

Từ người cha gần gũi đến mối quan hệ đổ vỡ

Elon từng có tuổi thơ gắn bó với cha. Sau khi Errol và người mẫu Maye Haldeman Musk ly hôn năm 1979, Elon, khi đó 8 tuổi, chọn sống cùng bố. Errol và Maye có ba người con gồm Elon, Kimbal và Tosca. Trong những năm sống với cha, anh em Musk được khuyến khích khám phá thế giới.

Errol từng kể với Forbes rằng ông đưa các con đi nhiều nơi và cho chúng tiếp xúc với những trải nghiệm bên ngoài trường học. Ông nhớ rằng ngay từ khi 3-4 tuổi, Elon đã đặt ra những câu hỏi khác thường, chẳng hạn "cả thế giới này ở đâu?".

Gia đình Musk cũng áp dụng cách nuôi dạy tương đối tự do, khuyến khích trẻ tự tìm hiểu và theo đuổi điều chúng tò mò. Elon được tiếp xúc với máy tính, các khóa học và những trải nghiệm thực tế từ khá sớm.

Nhưng hình ảnh người cha tài giỏi và có ảnh hưởng ấy dần trở nên phức tạp. Errol kết hôn lần thứ hai vào năm 1992 với Heide Bezuidenhout, một góa phụ trẻ có hai con, trong đó có Jana. Hai người sau đó có thêm hai con trước khi ly hôn.

Năm 2017, thông tin Errol có con với Jana Bezuidenhout, con riêng của người vợ thứ hai, trở thành tâm điểm tranh cãi trong gia đình Musk và trên truyền thông.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone cùng năm, Elon bật khóc khi nói về cha và gọi Errol là người "xấu xa". Elon cũng cho biết ông từng nhiều lần tìm cách hàn gắn quan hệ cha con nhưng không thành công.

"Tôi đã thử mọi cách, từ dọa dẫm, khen ngợi, thủ thỉ, mọi thứ để bố tôi thay đổi theo hướng tốt hơn", Elon nói.

Errol bác bỏ nhiều cáo buộc và cho rằng mình bị công chúng gán những nhãn tiêu cực. Ông khẳng định rất yêu các con và sẵn sàng làm mọi thứ vì chúng.

Hai cha con từ đó có mối quan hệ căng thẳng kéo dài.

Người mẹ đứng phía sau ba anh em Musk

Nếu Errol để lại dấu ấn về khả năng kỹ thuật và tinh thần phiêu lưu, Maye Musk lại đóng vai trò đặc biệt trong những năm tháng khó khăn nhất của ba người con.

Sau khi ly hôn Errol, Maye cùng Elon, Kimbal và Tosca chuyển từ Nam Phi sang Canada. Bà phải một mình nuôi ba con trong điều kiện tài chính khó khăn.

Elon Musk và mẹ thời gia đình còn gặp khó khăn trong thập niên 1990. Ảnh: Instagram Maye Musk.

Maye từng mô tả khoảng 15 năm đầu sau ly hôn là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Có thời điểm bà phải làm cùng lúc nhiều công việc để trang trải chi phí sinh hoạt và nuôi con.

Bà làm việc tại Đại học Toronto, vừa kiếm sống vừa tìm cách để các con tiếp cận những khóa học miễn phí. Khi nhận tháng lương đầu tiên, một trong những thứ bà mua là chiếc máy tính cho Elon.

Đó là khoản đầu tư nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn. Elon khi ấy có thể ngồi trên tấm thảm trong căn hộ gần như trống trơn và sử dụng chiếc máy tính mới. Maye cũng sớm dạy các con cách tự lập. Bà tìm việc cho Elon và Kimbal, đồng thời khuyến khích cả ba tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Maye cho biết bà không ép con phải học theo một khuôn mẫu nhất định, cũng không thường xuyên kiểm tra bài tập. Điều quan trọng bà muốn truyền lại là khả năng tự chăm sóc bản thân, sự tử tế, đồng cảm và lịch sự.

"Elon là người chịu khó, nhưng chỉ học những môn mà anh ấy thích", bà từng nói.

Cách giáo dục ấy đi cùng với một nguyên tắc khác: cha mẹ phải trở thành tấm gương cho con.

Maye tiếp tục làm việc trong nhiều thập niên. Bà bắt đầu nghề người mẫu từ tuổi 15, sau đó xuất hiện trên Vogue, Time, tham gia các chiến dịch quảng cáo và trở thành gương mặt của Revlon. Ở tuổi ngoài 70, bà vẫn hoạt động trong lĩnh vực thời trang và được biết đến như một người mẫu kỳ cựu.

Năm 2019, Maye xuất bản hồi ký về cuộc đời mình, chia sẻ hành trình vượt qua những năm tháng khó khăn để xây dựng sự nghiệp và nuôi ba con.

Bà từng nói mình không coi cuộc sống là một câu chuyện cổ tích. Điều giúp bà đi tiếp là làm việc và không ngừng tìm kiếm những điều mình yêu thích.

Nét tương đồng gây tranh cãi

Elon không phải người con duy nhất của Errol và Maye tạo dựng được sự nghiệp riêng.

Kimbal Musk trở thành doanh nhân trong lĩnh vực thực phẩm, nhà hàng và nông nghiệp đô thị. Ông sáng lập và điều hành nhiều dự án liên quan đến thực phẩm bền vững, đồng thời tham gia các hoạt động giáo dục cộng đồng.

Tosca Musk theo đuổi ngành giải trí, trở thành nhà sản xuất và đạo diễn phim.

Còn Elon Musk đi theo con đường công nghệ, lần lượt xây dựng các doanh nghiệp trong lĩnh vực thanh toán, xe điện, hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ thần kinh.

Đáng chú ý, Elon dường như vừa kế thừa nhiều phẩm chất từ cha, vừa cố gắng tách mình khỏi ông. Ở Errol là sự tự tin, khả năng kỹ thuật, tinh thần mạo hiểm và xu hướng bước vào những lĩnh vực mới. Ở Elon, những đặc điểm ấy được đẩy lên quy mô lớn hơn với ôtô điện, tên lửa, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và tham vọng chinh phục không gian.

Nhưng đời sống tình cảm của hai cha con cũng có những điểm tương đồng. Errol có 7 người con với ba phụ nữ và từng gây tranh cãi bởi mối quan hệ với Jana Bezuidenhout.

Elon cũng có đời sống riêng phức tạp. Ông trải qua ba cuộc hôn nhân với hai người vợ, có nhiều mối quan hệ tình cảm và được biết đến với 11 người con.

Musk và bạn gái cũ Amber Heard năm 2017. Ảnh: Splash News.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên với Justine Wilson, Elon có 6 người con, gồm một con trai qua đời khi mới 10 tuần tuổi, một cặp sinh đôi và một cặp sinh ba. Ông sau đó kết hôn với nữ diễn viên Talulah Riley. Hai người ly hôn, tái hôn rồi cuối cùng chia tay vào năm 2016.

Elon tiếp tục có quan hệ với Amber Heard và nghệ sĩ Grimes. Với Grimes, ông có ba người con. Tỷ phú cũng có một cặp song sinh với Shivon Zilis, giám đốc tại Neuralink.

Đời tư của Elon nhiều lần trở thành tâm điểm truyền thông, từ những tin đồn tình cảm cho tới quan điểm công khai rằng nhân loại cần sinh nhiều con hơn.