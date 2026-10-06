Thu Hà Ceri: 'Tôi chia tay bạn trai vài tháng trước'

Sau khi Đi giữa trời rực rỡ kết thúc, Thu Hà Ceri không nhanh chóng nhận phim mới như nhiều người dự đoán. Nữ diễn viên cho biết cô từng gặp chấn thương khá nặng và phải tạm dừng công việc trong khoảng 6 tháng. Diễn viên trẻ không tiếc nuối khi vừa bứt phá với vai Pu đã phải tạm ngưng hoạt động. Đó là thời gian cô sống chậm lại, nhìn về những gì đã trải qua và rút kinh nghiệm.

"6 tháng nghỉ ngơi là cơ hội với tôi"

Khi được hỏi về lý do thành công nhờ Đi giữa trời rực rỡ nhưng im ắng khoảng 2 năm thay vì tận dụng sức nóng của phim để bứt phá hơn, Thu Hà Ceri giải thích cô bị chấn thương. Sau khi bay vào TP.HCM để thực hiện một số dự án và thăm nhà, cô gặp vấn đề ở chân lẫn cột sống. Nữ diễn viên phải nằm viện trong thời gian dài. Ba tháng đầu, cô gần như không thể đứng lâu hoặc di chuyển nhiều vì cột sống vẫn đau.

Cô thừa nhận sự cố khá bất ngờ đến mức chính mình cũng không nghĩ một tai nạn như vậy lại khiến cô phải nghỉ tới 6 tháng. Tuy nhiên, thay vì buồn vì bỏ lỡ thời điểm thuận lợi sau Đi giữa trời rực rỡ, cô nhìn sự cố theo hướng tích cực.

“Thật ra tôi thấy đấy như một cơ hội. Vì khi Đi giữa trời rực rỡ phát sóng và nổi tiếng quá nhanh, các dự án, cơ hội đến với tôi rất nhiều và tôi lại không muốn bỏ lỡ cơ hội nào. Thế nên tôi cứ làm, dẫn tới bào mòn sức khỏe”, cô nói.

Nữ diễn viên coi 6 tháng nghỉ ngơi như một khoảng thời gian để nhìn lại bản thân. “Khoảng thời gian đấy như một đợt nghỉ dưỡng của tôi. Tôi được ở nhà nghỉ ngơi, tập trung vào bản thân hơn để nghĩ lại những gì đã làm tốt hay chưa, thiếu ở điểm nào để học tập, trau dồi thêm, cũng như cho cơ thể nghỉ ngơi”, cô chia sẻ.

Diễn viên cho biết trong thời gian Đi giữa trời rực rỡ phát sóng và nhận được nhiều sự chú ý, cô phải cân bằng lịch quay phim với các công việc quảng cáo. Cường độ làm việc khi đó khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Một ngày tôi ngủ được khoảng 2 đến 3 tiếng thôi”, nữ diễn viên nói. Lịch làm việc của cô thường kết thúc vào khoảng 22h, 23h hoặc thậm chí nửa đêm. Về đến nhà, cô phải tẩy trang, tắm rửa, chuẩn bị kịch bản, học thoại cho hôm sau rồi sắp xếp đồ đạc để tiếp tục đi quay.

Đi giữa trời rực rỡ giúp Thu Hà Ceri được biết đến rộng rãi hơn, mang đến nhiều cơ hội trong công việc và cải thiện đáng kể đời sống kinh tế. Nữ diễn viên cũng thừa nhận một bộ phim thành công giúp diễn viên có điều kiện kinh tế tốt hơn. Tuy nhiên, cô không cho rằng mình cần phải lập tức tận dụng sức nóng bằng mọi giá.

Đi giữa trời rực rỡ đóng máy vào khoảng giữa tháng 10/2024. Thu Hà Ceri bắt đầu casting Căn nhà không mái che vào đầu tháng 5/2026. Cuối tháng 5, cô đọc kịch bản. Diễn viên bắt đầu ghi hình vào khoảng giữa tháng 6.

Lý do Thu Hà Ceri im ắng sau Đi giữa trời rực rỡ là cô bị chấn thương.

Trong khoảng thời gian này, nữ diễn viên từng được mời tham gia một số dự án điện ảnh nhưng không nhận lời. Cô tin việc chờ đợi giúp bản thân tìm được vai diễn phù hợp hơn.

Đặc biệt, sau khi Pu nổi tiếng, Thu Hà Ceri có thêm nhiều lời mời quảng cáo. Khi được hỏi về sự thay đổi trong thù lao, cô không tiết lộ con số cụ thể, và cho biết vấn đề này cần trao đổi với quản lý, công ty.

Thay vào đó, điều khiến nữ diễn viên nhận thấy rõ nhất là khả năng duy trì cuộc sống ngay cả khi không đóng phim. “Điều tôi thấy thay đổi nhiều nhất là 2 năm không đóng phim, chỉ ở nhà tôi vẫn sống được”, cô nói.

Bị lấn át bởi năng lượng diễn xuất của Duy Hưng

Trở lại phim trường sau thời gian nghỉ ngơi, Thu Hà Ceri thừa nhận cô khá khớp khi làm việc cùng những diễn viên nhiều kinh nghiệm như Phan Minh Huyền và Duy Hưng.

Trong đó, người khiến Thu Hà Ceri áp lực hơn cả là Duy Hưng. “Không phải vì anh ấy khó tính, mà năng lượng diễn xuất của anh Hưng rất lớn nên đôi khi tôi hơi bị át vía. Ở nhà, tôi đã học lời thoại, kịch bản rất kỹ nhưng khi tới phim trường, gặp anh ấy, nhìn mặt anh, tôi lại run quá không dám thoại hoặc quên mất kịch bản”, cô kể.

Sau đó, nhờ sự chia sẻ và động viên của các diễn viên trong ê-kíp, Thu Hà Ceri dần bắt nhịp được với công việc. Diễn viên cho biết đạo diễn đánh giá cô làm tốt những phân cảnh cảm xúc nhưng vẫn cần học hỏi thêm ở những cảnh đời thường. Nhận xét này khiến nữ diễn viên có phần tủi thân.

“Tôi cảm thấy tủi thân khi nghe nhận xét của đạo diễn. Vì con người tôi ngoài đời không quá năng động. Tôi khá lười, chỉ ở nhà xem tivi, trồng cây, có thể quanh quẩn trong nhà cả tuần không ra khỏi nhà”, cô nói.

Thu Hà Ceri cho rằng chính lối sống đó khiến kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xã hội của cô không quá tốt, từ đó ảnh hưởng đến việc thể hiện những tình huống sinh hoạt thường ngày trên phim.

“Tôi vẫn đang cố gắng khắc phục dần dần, mong khán giả xem phim ‘giơ cao đánh khẽ’, góp ý nhẹ nhàng cho tôi”, cô chia sẻ.

Thu Hà Ceri cho biết cô vẫn đọc bình luận của khán giả sau mỗi dự án phim để rút kinh nghiệm. Nếu nhận thấy góp ý phù hợp, cô sẽ cân nhắc thay đổi. Với những bình luận mang tính độc hại, cô chỉ tiếp nhận thay vì để chúng ảnh hưởng đến bản thân.

So với thời Đi giữa trời rực rỡ, cách cô tiếp nhận phản ứng, nhận xét của khán giả ở hiện tại đã thay đổi.

“Hồi đấy tôi thư thái lắm, chắc vì khi đó còn trẻ nên không nghĩ nhiều lắm. Tôi đọc các bình luận và biết khán giả góp ý thì sẽ cố gắng cải thiện nhân vật từng ngày. Còn bây giờ tôi vẫn tiếp thu các góp ý nhưng sẽ suy nghĩ nhiều hơn”, cô nói.

Thu Hà chuẩn bị trở lại với dự án truyền hình mới, có sự tham gia của Huyền Lizzie, Duy Hưng.

Hiện tại, Thu Hà Ceri thường tự đặt câu hỏi liệu một nhận xét có thực sự mang tính xây dựng hay không, từ đó tìm cách thay đổi nhưng vẫn giữ được bản chất nhân vật.

Về những bình luận gần đây liên quan đến ngoại hình, trong đó có nghi vấn Thu Hà can thiệp thẩm mỹ vì gương mặt được cho là khác lạ, nữ diễn viên cho rằng nguyên nhân một phần đến từ việc cô sử dụng filter khá nhiều.

“Có thể dạo này tôi nghiện dùng filter hơi quá đà. Lâu ngày không xuất hiện tôi xài filter hơi quá, chứ hôm nay gặp tôi ngoài đời, mọi người thấy mặt tôi vẫn như vậy mà đúng không”, cô nói vui. Thu Hà Ceri cho biết sẽ hạn chế sử dụng filter để tránh những tin đồn tương tự.

Muốn thử yêu người kém tuổi

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Thu Hà thừa nhận vừa chia tay người yêu vài tháng trước sau gần 4 năm yêu nhau. “Tôi với bạn ấy hết duyên thôi chứ không có vấn đề gì cả. Chúng tôi yêu thương nhau nhiều nhưng hết duyên rồi. Cả hai chỉ đồng hành được đến thế nên dừng lại”, cô chia sẻ.

Theo Thu Hà Ceri, lịch trình bận rộn không phải nguyên nhân khiến cô và bạn trai cũ chia tay. Hai người chỉ cần yêu thương nhau thì vẫn có thể dành thời gian nhắn tin hoặc gọi điện mỗi ngày. “Nguyên do chính là tôi và bạn trai cũ không còn hợp nhau mà thôi”, cô khẳng định.

Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt. Thu Hà Ceri cho biết họ vẫn quan tâm tới nhau và gia đình của nhau, chỉ là cả hai không còn đồng hành với tư cách người yêu.

Sau mối tình kéo dài gần 4 năm với bạn trai cũ hơn 9 tuổi, Thu Hà Ceri cho biết cô muốn thử hẹn hò với người trẻ hơn.

“Gu bạn trai tôi vẫn là một người giỏi. Tôi bị cuốn hút bởi những người giỏi trong lĩnh vực của họ. Người đấy phải là người có thể chăm sóc được cuộc sống của họ và cuộc sống của tôi. Tôi hoàn toàn có thể sống một mình, nhưng có người lo cho mình vẫn vui hơn, đúng không ạ. Trước đây, tôi yêu người hơn tuổi nhiều quá, nên giờ muốn thử yêu người kém tuổi”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên không đặt nặng việc phải quen bạn trai cùng nghề hay không.

Cô cũng không đặt nặng việc bạn trai phải hoạt động trong hay ngoài ngành giải trí hay không, miễn cả 2 phù hợp về tính cách.

Trong tình yêu, Thu Hà Ceri tự nhận cô là người chủ động quan tâm và lắng nghe, đồng thời hướng về gia đình. Tuy nhiên, cô cũng có những lúc giận dỗi và tủi thân.

Sau cuộc chia tay, bài học lớn nhất cô rút ra là hạn chế công khai chuyện tình cảm. “Tôi nghĩ không nên công khai. Nếu công khai xong, anh ấy bị mắng, tôi thấy khổ thân anh ấy lắm”, cô nói.

Theo Thu Hà Ceri, việc khán giả “đẩy thuyền” các cặp đôi trên phim đôi khi có thể ảnh hưởng đến người yêu ngoài đời. Vì vậy, nếu bước vào mối quan hệ mới, cô muốn giữ chuyện tình cảm kín đáo hơn.

Minh Hạo