Lê Phương công khai bày tỏ với NSƯT Thành Lộc

Sau thành công của vở diễn Giáng Hương: Sân khấu về khuya, Lê Phương đã đăng tải loạt ảnh kỷ niệm cùng ê-kíp và chia sẻ về hành trình đảm nhận vai diễn kinh điển, đồng thời dành nhiều lời tri ân đến NSƯT Thành Lộc.

Lê Phương viết: "Năm 2017, Phương đã sống trong ánh sáng rực rỡ của Tiên Nga. 9 năm sau, với sự yêu thương và nâng đỡ của Anh Thành Lộc, Phương may mắn được trở thành 'Giáng Hương thứ thiệt, chứ không phải đồ mạ!'".

Lê Phương dành nhiều lời tri ân đến NSƯT Thành Lộc.

Lê Phương cũng nhìn nhận Giáng Hương là một vai diễn mang theo trách nhiệm lớn bởi nhân vật đã có dấu ấn trong lịch sử sân khấu. Để chuẩn bị cho lần xuất hiện này, cô trải qua thời gian tập luyện miệt mài cùng các nghệ sĩ trong đoàn, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ nhà thiết kế Nguyễn Đức Duy và chuyên gia trang điểm Hồ Khanh để hoàn thiện hình ảnh nhân vật trước ngày ra mắt.

Bên cạnh niềm vui khi được hóa thân thành Giáng Hương, Lê Phương cũng bộc lộ những cảm xúc khó gọi tên trong ngày vở diễn ra mắt. Nữ diễn viên viết: "Sau bao ngày háo hức chờ đợi 'bước ra ánh sáng của Mợ', có ai nghĩ đó cũng là cái ngày 'tôi cần bóng tối'!". Cô trải lòng: "Ranh giới giữa đau buồn và hạnh phúc đôi khi thật mong manh. Người ta cười tại lòng bất lực, khóc vì hạnh phúc quá nhiều".

Khép lại dòng trạng thái, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu thương, chia sẻ và đồng hành cùng cô. Lê Phương cũng thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót của bản thân, xem đó là cơ hội để nhìn lại, rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong chặng đường phía trước.

Lê Phương đảm nhận vai Giáng Hương.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người để lại bình luận động viên, bày tỏ sự yêu thích dành cho Lê Phương sau vai diễn mới. Phần thể hiện của nữ diễn viên trong Giáng Hương: Sân khấu về khuya cũng nhận được nhiều lời khen.

Đáng chú ý, qua những chia sẻ của Lê Phương, mối duyên nghệ thuật giữa cô và NSƯT Thành Lộc tiếp tục được nhắc đến. Từ nhiều năm qua, Thành Lộc là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng đáng kể đến hành trình sân khấu của Lê Phương. Với nữ diễn viên, anh không chỉ là đàn anh mà còn là người thầy, người truyền cảm hứng để cô tiếp tục theo đuổi và cống hiến cho sân khấu.

Năm 2017, Lê Phương từng đảm nhận vai Kiều Nguyệt Nga trong Tiên Nga, tác phẩm do NSƯT Thành Lộc dàn dựng. Đây cũng là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động sân khấu của nữ diễn viên.

Sau nhiều năm, mối gắn kết này tiếp tục được củng cố khi NSƯT Thành Lộc thành lập Kịch Đoàn Thành Lộc. Lê Phương đã nhanh chóng đầu quân và trở thành một trong những gương mặt chủ chốt của kịch đoàn. Tại đây, cô liên tục được tin tưởng giao những vai nặng ký, trong đó có Giáng Hương.

Đối với Lê Phương, NSƯT Thành Lộc không chỉ là một người đàn anh lớn trong nghề mà còn là người thầy, người truyền cảm hứng mạnh mẽ để cô cống hiến hết mình cho thánh đường nghệ thuật

Về nội dung, Giáng Hương: Sân khấu về khuya được phát triển từ nguyên tác Sau bóng hậu trường và phiên bản cải lương Sân khấu về khuya của cố soạn giả Nguyễn Thành Châu (NSND Năm Châu). Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của những người nghệ sĩ với những câu chuyện về tình yêu, hôn nhân, danh vọng và lựa chọn trên con đường làm nghề.

Trong vở diễn, Lê Phương đảm nhận vai Giáng Hương, một đào hát nổi tiếng, sắc sảo và có tài. Nhân vật có cuộc hôn nhân khoảng 20 năm với Lĩnh Nam, nhà biên kịch kiêm đạo diễn sân khấu do Lương Thế Thành thủ vai. Cả hai từng đồng hành trong nhiều năm và cùng gây dựng đoàn hát.

Khi thị hiếu khán giả thay đổi, Giáng Hương và Lĩnh Nam bắt đầu nảy sinh bất đồng về hướng đi của đoàn. Những khác biệt trong quan điểm nghệ thuật dần tác động đến đời sống vợ chồng. Mối quan hệ của họ càng trở nên phức tạp khi Mỹ Tiên, một cô đào do Vân Trang đảm nhận, xuất hiện.

Từ câu chuyện của Giáng Hương và Lĩnh Nam, vở diễn khai thác những vấn đề xoay quanh tình yêu, hôn nhân, danh vọng và lý tưởng của người nghệ sĩ. Tác phẩm cũng đặt nhân vật trước lựa chọn giữa việc gìn giữ những giá trị sân khấu và thích nghi với sự thay đổi trong thị hiếu khán giả.

Với Lê Phương, Giáng Hương vì thế không chỉ là một vai diễn mới mà còn là dấu mốc tiếp nối hành trình nghệ thuật đã được vun đắp qua nhiều năm. Những lời tri ân dành cho NSƯT Thành Lộc sau vở diễn cũng cho thấy sự trân trọng của nữ diễn viên đối với người đàn anh đã nhiều lần đồng hành và trao cho cô cơ hội được thử sức trên sân khấu.