Gigi Hadid lăng xê băng đô kiểu thập niên 90

Rời show Miu Miu thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week mùa Xuân 2027, Gigi Hadid lựa chọn phong cách nhẹ nhàng, phóng khoáng đậm tinh thần French girl. Nữ người mẫu tạo điểm nhấn cho diện mạo bằng chiếc băng đô ziczac mang cảm hứng từ thập niên 1990, phụ kiện từng được nhiều It girl ưa chuộng.

Băng đô ziczac nổi tiếng nhờ khả năng bám chắc, giúp cố định tóc trong thời gian dài. Phụ kiện này từng phổ biến vào những năm 1990 và đầu những năm 2000, trước khi trở lại trong thời gian gần đây nhờ sự xuất hiện trên sàn diễn cùng màn lăng xê của nhiều ngôi sao.

Gigi Hadid tạo điểm nhấn cho diện mạo bằng chiếc băng đô ziczac mang cảm hứng từ thập niên 1990.

Bộ sưu tập Miu Miu Thu 2026 được xem là một trong những dấu mốc góp phần đưa kiểu băng đô này trở lại. Hailey Bieber, gương mặt của chiến dịch mùa đó, cũng nhanh chóng yêu thích phụ kiện. Người mẫu, nhà sáng lập Rhode sau đó nhiều lần xuất hiện với chiếc băng đô yêu thích, từ trận chung kết FIFA World Cup đến các chuyến nghỉ dưỡng tại Sicily và Hy Lạp, hay những buổi tập Pilates.

Một mùa thời trang sau, Gigi Hadid kết hợp băng đô với áo sơ mi trắng cài cúc hờ, để lộ áo bra top bên trong. Cô phối cùng quần jeans xanh ống đứng, thắt lưng da nâu và đôi giày búp bê Miu Miu bằng chất liệu lưới trắng. Đôi giày được trang trí họa tiết hoa thêu chữ thập dạng pixel cùng phần quai khóa. Nữ người mẫu hoàn thiện tổng thể bằng chiếc túi da bỏ túi quen thuộc của Miu Miu.

Gigi Hadid thu hút sự chú ý với phong cách đời thường tối giản tại Paris Fashion Week.

Sự xuất hiện tại Paris là một phần trong lịch trình Fashion Week dày đặc của Gigi Hadid trong tháng qua. Cô mở màn bằng màn trình diễn cho Tommy Hilfiger tại New York Fashion Week, sau đó tới Milan tham gia các show diễn tại thành phố thời trang này trước khi tiếp tục hành trình đến Paris.

Siêu mẫu Gigi Hadid tại sàn diễn Paris.

Tại Paris, Gigi Hadid tiếp tục góp mặt trong show Miu Miu cùng những gương mặt quen thuộc của thương hiệu như Emma Corrin và Olivia Colman. Trên sàn diễn, cô diện áo bra thể thao kết hợp chân váy midi đính pha lê, tạo hình ảnh khác biệt so với phong cách đời thường khi rời show.

Việc Gigi Hadid xuất hiện với băng đô ziczac cho thấy sức hút trở lại của những món phụ kiện từng gắn liền với thời trang cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Từ sàn diễn đến phong cách đường phố, món đồ này tiếp tục được các ngôi sao đưa trở lại trong những cách phối hiện đại.