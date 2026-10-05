Một Kim Yoo Jung trưởng thành

Trong những bức ảnh vừa được công bố, Kim Yoo Jung tạo dáng trên nền khung cảnh thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, diện chiếc váy đen cúp ngực. Thiết kế tối giản và tinh tế của bộ váy càng làm tôn lên vẻ đẹp cuốn hút và sang trọng của cô.

Phong cách thời trang táo bạo để lộ bờ vai và xương quai xanh giúp cô đặc biệt thu hút mọi ánh nhìn. Việc làm nổi bật đường vai thẳng cùng chiếc cổ thanh mảnh giúp cô toát lên vẻ quyến rũ, trưởng thành, khác hẳn với hình ảnh trong sáng thường thấy.

Kiểu tóc bob ngắn cũng góp phần tạo nên sự lột xác này. Cô kết hợp kiểu tóc vểnh nhẹ tự nhiên với những món trang sức sang trọng, tạo nên diện mạo vừa cổ điển vừa tinh tế.

Kim Yoo Jung luôn biết cách thu hút sự chú ý, dù là khi nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt đầy chiều sâu, hay chỉ đơn giản là để lộ bóng dáng dưới ánh đèn xanh huyền ảo. Lối ăn vận tinh tế, với chiếc váy đen đơn giản, hòa quyện hoàn hảo cùng khí chất trưởng thành, sâu sắc của cô. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ khả năng toát lên vẻ thanh lịch và chín chắn một cách tự nhiên, vượt xa hình ảnh của một 'sao nhí' từng được công chúng yêu mến.

Trong khi đó, Kim Yoo Jung, người đã lột xác thành công trong phong cách diễn xuất vào năm ngoái, với tác phẩm Dear X, nay đã trở lại màn ảnh nhỏ qua bộ phim mới của đài tvN, mang tên 100 Days of Lies, lên sóng vào 10/10.