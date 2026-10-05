'Không thể cưỡng lại' trước vẻ ngoài của Yeonjun (TXT)

Yeonjun của nhóm Tomorrow X Together (TXT) hiện đang tham dự Tuần lễ Thời trang Paris.

Trong bài đăng vào ngày 5/10, Yeonjun xuất hiện trong không gian trong nhà, một tay cầm chiếc túi xách màu tối. Anh khoe trọn vẻ lịch lãm với bộ suit phối theo phong cách "tone-sur-tone" (đồng bộ màu sắc) kết hợp hài hòa giữa áo sơ mi, áo khoác và quần tây, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho bức ảnh bằng dáng đứng tự nhiên nghiêng người sang một bên.

Yeonjun đã chia sẻ hình ảnh diện trang phục trong ngày, kèm dòng chú thích "miumiu moment". Anh cũng đính kèm các hashtag liên quan đến mùa trình diễn thời trang, qua đó làm nổi bật sự hợp tác với thương hiệu này.

Yeonjun (Choi Yeonjun) là thành viên của nhóm nhạc nam TXT và được biết đến là một nghệ sĩ toàn năng, xuất sắc ở cả ba mảng: vũ đạo, rap và thanh nhạc. Anh đảm nhận vai trò vũ công chính (trên thực tế) của nhóm, dẫn dắt các màn trình diễn và làm chủ vị trí trung tâm nhờ khả năng thể hiện vũ đạo, vốn được thiết kế riêng cho concept của nhóm, cùng lối biểu cảm gương mặt đầy cuốn hút.

Đặc biệt, Yeonjun cũng thể hiện sức hút riêng của mình khi không đứng trên sân khấu thông qua vai trò người dẫn chương trình âm nhạc. Với tư cách là MC, anh không chỉ giới thiệu các tiết mục của đồng nghiệp và thực hiện phỏng vấn, mà còn khuấy động bầu không khí tại trường quay bằng cách tham gia các thử thách nhảy ngắn, cũng như phô diễn kỹ năng rap và thanh nhạc trong suốt quá trình phát sóng.

Trong khi đó, TXT, nhóm nhạc mà Yeonjun là thành viên đang tích cực chuẩn bị cho màn tái xuất với mini-album thứ chín mang tên PERFECT STORM, dự kiến ​​phát hành vào ngày 16/11. Ngoài ra, TXT sẽ khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ năm mang tên STEAL THE WIND tại KSPO DOME (Seoul) từ ngày 13 đến 15/11. Sau các buổi hòa nhạc tại Seoul, nhóm dự kiến ​​sẽ biểu diễn tại nhiều thành phố khác nhau trên khắp châu Á, Nhật Bản, Bắc Mỹ và châu Âu. Yeonjun đang nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu bằng cách cân bằng giữa hoạt động nhóm và hoạt động cá nhân. Đáng chú ý, bên cạnh các màn trình diễn cùng nhóm, anh còn có tên trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn solo tại sự kiện từ thiện quy mô lớn toàn cầu mang tên 2026 Global Citizen Festival.