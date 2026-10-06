Có gì trong xưởng phim ngắn AI sản xuất 100 tập/ngày?

Cận cảnh nơi sản xuất hàng chục tập phim ngắn AI mỗi ngày Chỉ với hơn 10 nhân sự và trang thiết bị không quá cầu kỳ, studio AI tại Hà Nội mỗi ngày có thể sản xuất số lượng lớn tập phim ngắn, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người xem.

Trong văn phòng khoảng 80 m2 ở khu đô thị Nam An Khánh (Hà Nội), 10 nhân viên của studio Color Mind ngồi chăm chú trước máy tính. Trên màn hình, các nhân vật, bối cảnh của đoạn phim ngắn dần hoàn thiện qua những thao tác thành thục. Đó có thể là cảnh phim hoạt hình, lịch sử, giả tưởng hay nhân vật trông như người thật với bối cảnh là phim nước ngoài. Phần lớn hình ảnh này được tạo bằng AI (trí tuệ nhân tạo).

Ở góc khác, nhân viên liên tục chuyển qua lại giữa các phần mềm, kiểm tra từng khung hình, chỉnh biểu cảm nhân vật, ánh sáng, chuyển động và câu thoại với các dòng lệnh như "mô phỏng ánh sáng tự nhiên", "tăng độ chi tiết của da" hay "chuyển động tay tự nhiên hơn". Có cảnh chỉ kéo dài vài giây nhưng phải tạo lại nhiều lần mới đạt yêu cầu.

So với các đơn vị làm phim truyền thống, một xưởng phim AI có thể nhỏ gọn hơn nhiều về cả số lượng nhân sự và thiết bị chủ yếu chỉ cần máy tính. Thậm chí, nhiều người không xuất thân từ các chuyên ngành điện ảnh hay đào tạo bài bản về AI vẫn có thể tự thực hiện một sản phẩm chỉ sau thời gian ngắn học hỏi.

Studio của anh Vũ Duy Hưng (áo trắng) hiện có khoảng 10 nhân sự, độ tuổi trung bình 25. Ảnh: Đinh Hà.

Không chuyên vẫn có thể làm phim AI

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Vũ Duy Hưng - đồng sáng lập Color Mind - cho biết trong số hơn 10 nhân sự tại studio, nhiều người xuất phát điểm là nhân viên IT, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, độ tuổi trung bình 25.

Theo anh Hưng, một người làm phim hay các sản phẩm từ AI không nhất thiết phải có những kiến thức chuyên môn về phim truyền thống hay kiến thức cao siêu về AI. Tuy vậy, họ vẫn cần có những kỹ năng nhất định về tư duy, đánh giá một sản phẩm đạt yêu cầu và liên tục trau dồi khi làm nghề.

"Với các bạn chưa có kinh nghiệm, chúng tôi thường đào tạo trong khoảng 2 tuần là có thể bắt nhịp cơ bản với các quy trình. Với các kiến thức nâng cao, các bạn sẽ cần khoảng 3 tháng vừa học vừa làm", anh Hưng cho biết.

Nhân sự studio được đào tạo làm phim AI từ đầu nếu chưa có kinh nghiệm. Chỉ sau khoảng 2 tuần, họ có thể cơ bản bắt nhịp với quy trình sản xuất. Ảnh: Đinh Hà.

Trong số nhân sự của anh Hưng, Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 2001) - trưởng phòng tại studio - cũng được xem là "tay ngang". Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, chàng trai 25 tuổi từng trải qua nhiều công việc khác nhau, từ sale bất động sản đến marketing.

Một lần lướt mạng xã hội khoảng 1 năm trước, Phi xem được các clip từ AI, thấy thú vị nên tự mày mò học. Ban đầu, anh chỉ muốn thử sức bản thân ở lĩnh vực mới, nhưng khi chia sẻ sản phẩm trên mạng, anh được nhiều người xem, khen ngợi và mời hợp tác.

"Thấy ngành này cũng có nhiều tiềm năng và thú vị nên tôi theo đuổi đến giờ", anh nói.

Hiện mỗi ngày, Phi có thể sản xuất 5-6 tập phim ngắn (thời lượng 1-2 phút/tập), đảm bảo chất lượng về hình ảnh, âm thanh và đầu ra cho khán giả. Với anh, một trong những yếu tố quan trọng là trí tưởng tượng khi triển khai kịch bản, bối cảnh. Trí tưởng tượng càng phong phú, kết hợp với các câu lệnh càng cụ thể, việc triển khai một sản phẩm sẽ càng được đẩy cao.

Các nhân vật, bối cảnh được chuẩn bị thống nhất trước khi đưa vào dựng phim. Ảnh: Đinh Hà.

Là đạo diễn với hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất phim trước khi mở rộng mảng phim AI, anh Tạ Huy Cường - người sáng lập xưởng phim AI Mudena Plus - cho rằng trong tương lai, nhiều vị trí ở các đoàn phim truyền thống có thể "mất việc" vì sự phát triển của AI.

"Đó có thể là quay phim, hóa trang, âm thanh, nhiều vị trí có thể thay thế bằng AI", anh nói.

Hiện, xưởng phim của anh Cường có 13 nhân sự, phần lớn cũng không xuất thân từ chuyên ngành điện ảnh hoặc máy tính. Song chỉ sau khoảng 1 tuần đào tạo, mọi người có thể tham gia quá trình sản xuất các bộ phim bằng công cụ AI.

15 phút xong một tập phim ngắn

So với quy trình truyền thống, một tập phim hay TVC thực hiện bằng AI được rút ngắn nhiều lần công sức và thời gian thực hiện. Tại xưởng phim của đạo diễn Tạ Huy Cường, một tập phim ngắn hiện chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn thiện, trong điều kiện có sẵn kịch bản, nhân vật và các dữ liệu cần thiết.

Theo anh, quá trình làm một bộ phim bằng AI không bắt đầu từ việc nhập một câu lệnh và chờ hệ thống tự tạo toàn bộ sản phẩm. Trước tiên, đội ngũ phải xây dựng ý tưởng, đề cương, xác định chủ đề, diễn biến và những giới hạn cần tuân thủ. Đề cương được duyệt trước khi AI được sử dụng để phát triển thành kịch bản chi tiết.

"Kịch bản vẫn là khâu quan trọng nhất. AI chưa thể thay thế con người ở bước này", anh nhận xét.

Sau khi kịch bản hoàn thiện và được kiểm duyệt, nội dung mới được đưa lên nền tảng sản xuất. Hệ thống phân tích câu chuyện để xác định nhân vật, bối cảnh, đạo cụ và các phân cảnh. Đội ngũ có thể để AI tạo nhân vật, cung cấp ảnh tham khảo hoặc sử dụng hình ảnh đã chuẩn bị từ trước. Tại xưởng của anh Cường, nhân viên thường chủ động chuẩn bị nhân vật và bối cảnh để kiểm soát sự nhất quán giữa các cảnh.

Xưởng phim AI của đạo diễn Tạ Huy Cường có thể sản xuất hàng trăm tập phim ngắn/ngày. Ảnh: NVCC.

Kịch bản tiếp tục được chia thành từng phân đoạn nhỏ, gồm nhân vật, lời thoại, bối cảnh và hành động. Nhân viên kiểm tra từng phần trước khi tạo video, sau đó ghép các đoạn thành tập hoàn chỉnh và chuyển sang hậu kỳ để chỉnh nhịp, âm thanh, phụ đề, lời thoại. Với phim tiếng Việt, một số công đoạn như giọng nói và lồng tiếng còn cần đến các công cụ AI khác hỗ trợ.

Theo anh Cường, việc kiểm soát từng bước khiến quy trình mất thêm thời gian nhưng giúp phát hiện và chỉnh sửa những chi tiết chưa đúng ý đồ.

"Càng mô tả chi tiết, AI càng có cơ sở để tạo ra sản phẩm gần với mong muốn", anh cho biết.

Với quy trình này, một nhân sự của anh Cường có thể thực hiện trung bình khoảng 10-20 tập phim/ngày, tùy thể loại và độ phức tạp. Xưởng hiện có thể sản xuất khoảng 100 tập phim/ngày. Nam đạo diễn đặt mục tiêu mở rộng nhanh đơn vị, hướng đến tháng 12 sẽ có khoảng 100 nhân sự, sản xuất hàng nghìn tập phim/ngày.

Trong khi đó, nhân sự tại studio của anh Vũ Duy Hưng hiện đảm nhận chính từng nhiệm vụ như đồ họa, thiết kế nhân vật, dựng phim, sáng tạo. Mỗi khi nhận ý tưởng hoặc kịch bản từ khách hàng, tất cả thành viên sẽ đề xuất phương án và cùng trao đổi để ra kết quả tốt nhất. Sau đó, giám đốc hoặc phụ trách dự án sẽ là người kiểm duyệt cuối cùng trước khi triển khai thực hiện.

Đạo diễn Tạ Huy Cường và nhân sự áp dụng các quy chuẩn ngay từ khâu xây dựng kịch bản. Ảnh: NVCC.

Founder Vũ Duy Hưng và đạo diễn Tạ Huy Cường đều cho rằng ngành làm phim và các sản phẩm từ AI hiện có tiềm năng rất lớn và đang phát triển nhanh. Tuy nhiên, kéo theo đó là sự xuất hiện của nhiều đơn vị cố tình tạo nội dung kích thích cảm xúc tiêu cực, gây tranh cãi hoặc dung tục để lôi kéo người xem.

Trước thực tế này, các đơn vị theo đuổi hướng làm phim nghiêm túc cho biết họ phải xây dựng hệ thống quy tắc riêng và đồng thời tham chiếu tiêu chuẩn của các nền tảng phân phối trong suốt quá trình sản xuất. Những yêu cầu này được áp dụng từ khâu xây dựng kịch bản, thiết kế nhân vật, hình ảnh đến kiểm duyệt sản phẩm trước khi phát hành.

"Ngay từ đầu, các yếu tố như bạo lực, dung tục, ảnh hưởng tâm lý người xem đều phải được kiểm soát chặt. Dựa vào bộ quy tắc, các công cụ AI cũng cảnh báo cho chúng tôi về các chi tiết có thể vi phạm để điều chỉnh", đạo diễn Tạ Huy Cường nói.

Bên cạnh yêu cầu về nội dung, studio cũng đối chiếu với các quy định pháp luật và chính sách của nền tảng để hạn chế nguy cơ vi phạm ngay từ kịch bản.

Theo các nhà sản xuất, đây cũng là điểm tạo khác biệt giữa một sản phẩm được làm để câu lượt xem và một bộ phim AI được đầu tư nghiêm túc. Thay vì khai thác những chi tiết gây sốc để tạo tương tác tức thời, ê-kíp phải cân nhắc mục đích của câu chuyện, cách thể hiện và tác động của hình ảnh đối với người xem.

"AI có thể giúp rút ngắn nhiều công đoạn sản xuất, nhưng không đồng nghĩa với việc mọi nội dung do công cụ này tạo ra đều có thể đưa thẳng lên mạng", anh Hưng nói.