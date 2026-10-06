Truyền thông Hàn phản ứng về Tuấn Trần khi tái hợp Jung Il Woo

Sự tái hợp giữa Tuấn Trần, Jung Il Woo và đạo diễn Mo Hong Jin đang nhận được sự quan tâm từ truyền thông Hàn Quốc. Đáng chú ý, tờ Hankyung giới thiệu Tuấn Trần bằng cụm từ "ngôi sao số 1 được săn đón tại Việt Nam", đồng thời nhấn mạnh sức hút phòng vé của nam diễn viên trong những năm gần đây.

Theo Hankyung, dự án On My Way Home đang chuẩn bị bước vào quá trình ghi hình với sự tham gia của Tuấn Trần và Jung Il Woo. Trước khi khởi động, ê kíp tổ chức lễ cầu an cho quá trình quay vào ngày 2/10 tại Hàn Quốc, với sự góp mặt của hai diễn viên chính, đạo diễn Mo Hong Jin cùng nhiều thành viên trong đoàn phim. Sự kiện cũng bao gồm hoạt động đọc kịch bản và lễ khai máy, đánh dấu bước khởi đầu chính thức của dự án.

Tuấn Trần tái hợp Jung Il Woo và đạo diễn Mo Hong Jin trong dự án điện ảnh Việt – Hàn On My Way Home.

Điểm khiến Tuấn Trần được chú ý tại Hàn Quốc nằm ở vị thế ngày càng rõ nét của anh tại phòng vé Việt. Hankyung nhắc đến nam diễn viên qua những tác phẩm như Mang Mẹ Đi Bỏ và MAI, qua đó cho thấy Tuấn Trần không còn là một gương mặt xa lạ trong dòng phim thương mại Việt Nam. Thành tích của các dự án trước cũng góp phần tạo thêm kỳ vọng cho lần hợp tác Việt Hàn mới.

Trong On My Way Home, Tuấn Trần đảm nhận vai Hwan, một người đàn ông Việt Nam có quá khứ phức tạp. Nhân vật từng rời bỏ cuộc sống trong một tổ chức và hiện làm tài xế cho người bạn thân Il Pyo do Jung Il Woo thủ vai tại Seoul. Bề ngoài Hwan là người ít nói và có phần lạnh lùng, nhưng bên trong lại sở hữu khả năng võ thuật Vovinam đáng nể.

Trong On My Way Home, Tuấn Trần đảm nhận vai Hwan, người đàn ông Việt Nam có quá khứ phức tạp và khả năng võ thuật Vovinam.

Hwan được xây dựng với câu chuyện gia đình nhiều mất mát. Sau một tai nạn thời thơ ấu, anh phải xa người em gái bị khuyết tật ở chân cùng người em trai út. Mong muốn lớn nhất của nhân vật là mang lại cuộc sống bình yên cho những người thân còn lại, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải lựa chọn con đường đầy nguy hiểm. Đây cũng là điểm được truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh khi giới thiệu nhân vật do Tuấn Trần đảm nhận.

Nếu Hwan đại diện cho sự cô độc và tinh thần hy sinh, nhân vật Il Pyo của Jung Il Woo lại mang màu sắc khác. Người bạn thân của Hwan có tham vọng lớn, từng biển thủ tiền của tổ chức và tìm cách tuồn ma túy ra ngoài để kinh doanh. Tuy nhiên, phía sau những lựa chọn sai lầm, Il Pyo vẫn dành tình cảm cho em gái của Hwan và không từ bỏ tình bạn giữa hai người.

Sau thành công của Mang Mẹ Đi Bỏ, Tuấn Trần tiếp tục hợp tác với đạo diễn Mo Hong Jin trong một dự án có quy mô lớn hơn.

Sự đối lập giữa hai nhân vật được kỳ vọng tạo nên trục cảm xúc quan trọng cho On My Way Home. Một người muốn bảo vệ gia đình bằng mọi giá, trong khi người còn lại bị lòng tham đẩy vào những tình huống nguy hiểm. Khi cả hai cùng bị cuốn vào vòng xoáy tội phạm, tình bạn và sự lựa chọn của mỗi người sẽ trở thành yếu tố quyết định diễn biến câu chuyện.

Với Tuấn Trần, đây cũng là lần trở lại cùng đạo diễn Mo Hong Jin sau Mang Mẹ Đi Bỏ, tác phẩm Việt Hàn từng đạt doanh thu khoảng 171 tỷ đồng tại Việt Nam. Thành công của bộ phim trước vừa tạo nền tảng cho sự tái hợp, vừa trở thành áp lực đối với Tuấn Trần khi bước vào dự án mới.

Nam diễn viên từng chia sẻ rằng anh không muốn lặp lại hình ảnh quen thuộc trong những bộ phim trước. Tuấn Trần cho biết kịch bản On My Way Home khốc liệt và có quy mô lớn hơn, vì vậy anh muốn thông qua vai diễn mới để khán giả nhìn thấy sự trưởng thành rõ rệt hơn trong diễn xuất.

Jung Il Woo trở lại với dự án mới trong năm kỷ niệm 20 năm kể từ khi anh chính thức ra mắt làng giải trí.

Không chỉ có Mo Hong Jin, dự án còn bổ sung đạo diễn Kim Young Soo trong vai trò đồng đạo diễn. Với kinh nghiệm dàn dựng hành động tại Hàn Quốc, Kim Young Soo được kỳ vọng tạo thêm màu sắc cho các phân đoạn hành động và phần hình ảnh của phim. Đáng chú ý, khoảng 90% thời lượng On My Way Home được lên kế hoạch ghi hình tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, Jung Il Woo cũng bước vào dự án ở thời điểm đặc biệt khi độ nhận diện của anh tại Việt Nam đang tăng mạnh. Nam diễn viên xem On My Way Home như một cột mốc mới trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, đồng thời cho biết năm 2026 đánh dấu 20 năm kể từ khi anh ra mắt.

Với On My Way Home, Tuấn Trần đứng trước cơ hội mở rộng hình ảnh tại thị trường Hàn Quốc và thử sức với một vai hành động nhiều chiều sâu.

Với Tuấn Trần, màn tái hợp này không đơn thuần là một dự án mới sau thành công của Mang Mẹ Đi Bỏ. Đây còn là cơ hội để nam diễn viên mở rộng hình ảnh tại thị trường Hàn Quốc, đồng thời thử sức với một nhân vật hành động có chiều sâu tâm lý. Khi truyền thông Hàn Quốc đã dành sự chú ý ngay từ giai đoạn khai máy, sức hút của Tuấn Trần trong On My Way Home đang trở thành một trong những yếu tố đáng chờ đợi của dự án điện ảnh Việt Hàn này.