Quách Ngọc Ngoan công khai hạnh phúc hiện tại

Mới đây, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ: “Ở thời điểm hiện tại, tôi chọn bình yên thay vì danh tiếng”. Phát biểu này phần nào cho thấy sự thay đổi trong quan điểm sống của nam diễn viên sau những năm nhiều biến động. Thay vì tìm kiếm sự chú ý từ công chúng, anh tập trung vào công việc, gia đình và những giá trị khiến bản thân cảm thấy cân bằng hơn.

Trên màn ảnh, Quách Ngọc Ngoan từng ghi dấu với nhiều dạng nhân vật có chiều sâu. Vai Nguyễn Du trong Long Thành Cầm Giả Ca giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong Khát Vọng Thăng Long, Lôi Báo và Người Bất Tử, dần định hình hình ảnh một diễn viên phù hợp với những nhân vật gai góc, nhiều nội tâm.

Quách Ngọc Ngoan chọn cuộc sống bình yên sau nhiều biến động. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, Người Bất Tử là một trong những tác phẩm cho thấy rõ khả năng của Quách Ngọc Ngoan ở dạng vai có màu sắc bí ẩn, tâm lý phức tạp. Nam diễn viên không xây dựng hình tượng theo hướng an toàn mà thường tìm đến những nhân vật có góc khuất, đòi hỏi cách thể hiện nội tâm và sắc thái riêng.

Sau khoảng thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, Quách Ngọc Ngoan trở lại từ năm 2025 với Trái Tim Què Quặt và Thiên Đường Máu. Vai Phú trong Thiên Đường Máu giúp anh tiếp tục được chú ý khi bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Sang năm 2026, nam diễn viên góp mặt trong Báu Vật Trời Cho và Trại Buôn Người, tiếp tục thử sức với những màu sắc nhân vật khác nhau.

Điều đáng chú ý là dù trở lại với loạt dự án có doanh thu tốt, Quách Ngọc Ngoan không cho thấy xu hướng tìm lại hào quang bằng mọi giá. Những vai diễn mới giúp anh duy trì kết nối với điện ảnh, nhưng cách nam diễn viên nói về cuộc sống hiện tại lại cho thấy ưu tiên đã thay đổi. Sau những trải nghiệm từng khiến sự nghiệp gián đoạn, việc được làm nghề, có thời gian dành cho gia đình và giữ được sự bình ổn trong cuộc sống dường như có ý nghĩa hơn với anh ở thời điểm này.

Quách Ngọc Ngoan trở lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh: FBNV

Sự trở lại này diễn ra sau giai đoạn Quách Ngọc Ngoan trải qua nhiều biến động cá nhân. Năm 2023, anh từng công khai chuyện vỡ nợ sau thời gian kinh doanh không thuận lợi. Nam diễn viên sau đó hạn chế xuất hiện trước công chúng, dành thời gian ổn định cuộc sống và nhìn lại những lựa chọn của mình.

Đời tư của Quách Ngọc Ngoan từng nhận được sự quan tâm. Hiện tại, nam diễn viên dành nhiều thời gian cho các con và duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng.

Nhìn lại hành trình của Quách Ngọc Ngoan, sự nghiệp của anh trải qua những giai đoạn thăng trầm rõ rệt. Từ một tài tử được chú ý bởi ngoại hình và khả năng diễn xuất, anh từng bước khẳng định mình qua nhiều vai diễn có chiều sâu, trước khi tạm rời xa màn ảnh vì những biến động riêng.

Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai phản diện Tài trong Trại Buôn Người.

Giờ đây, khi tiếp tục trở lại với điện ảnh, Quách Ngọc Ngoan dường như không còn đặt danh tiếng ở vị trí ưu tiên. Câu nói về việc lựa chọn bình yên thay vì hào quang trở thành cách anh nhìn lại hành trình đã qua, đồng thời cho thấy một hình ảnh khác của nam diễn viên ở hiện tại: kín tiếng hơn, điềm tĩnh hơn và tìm kiếm hạnh phúc từ những điều gần gũi trong cuộc sống.