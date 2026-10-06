Dự án của Nhật Kim Anh xuất hiện tín hiệu đặc biệt

Dự án Mẹ Mìn của Nhật Kim Anh bất ngờ nhận được sự chú ý khi fanpage bộ phim đăng tải dòng trạng thái: “IMAX, mẹ chào con!”. Động thái này lập tức làm dấy lên khả năng tác phẩm có thể được trình chiếu dưới định dạng IMAX, dù thông tin chính thức vẫn cần được ê-kíp xác nhận.

Nếu thông tin này được xác nhận, “Mẹ Mìn” sẽ có một màn ra mắt khá đặc biệt khi câu chuyện kinh dị được đưa lên màn hình IMAX với quy mô lớn hơn. Tác phẩm thuộc thể loại bí ẩn, tâm lý, giật gân và kỳ ảo, xoay quanh một nhân vật bí ẩn có khả năng ban phát điều ước nhưng mỗi điều ước đều đi kèm điều kiện.

"Mẹ Mìn" có thể được trình chiếu dưới định dạng IMAX.

Với Mẹ Mìn, Nhật Kim Anh là một trong những cái tên được khán giả quan tâm bên cạnh Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Đại Nghĩa và Phát La. Đây cũng là dự án đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng của Nhật Kim Anh sau khoảng thời gian tập trung cho gia đình, công việc kinh doanh và các hoạt động cá nhân.

Đáng chú ý, vai diễn của Nhật Kim Anh trong Mẹ Mìn vẫn đang được ê-kíp giữ kín. Trước đó, việc tên nữ diễn viên xuất hiện trong danh sách diễn viên nhưng chưa hé lộ tạo hình hay nhân vật đã trở thành một trong những ẩn số khiến khán giả quan tâm.

Tạo hình của Nhật Kim Anh trong Mẹ Mìn.

Sự bí ẩn này càng đáng chú ý khi Nhật Kim Anh vốn được biết đến với nhiều dạng vai giàu màu sắc tâm lý trên màn ảnh. Từ Thị Bình trong Tiếng sét trong mưa đến những nhân vật trong Lưới trời, Lời sám hối hay Gieo gió, nữ diễn viên từng ghi dấu với hình ảnh những người phụ nữ có số phận nhiều biến động. Lần trở lại với Mẹ Mìn, Nhật Kim Anh lựa chọn một tác phẩm mang màu sắc huyền bí và giật gân, mở ra một hướng thể hiện khác trên màn ảnh rộng.

Trước Mẹ Mìn, tác phẩm điện ảnh gần nhất của Nhật Kim Anh là Vong Nhi, ra mắt năm 2023. Bộ phim mang về khoảng 24,8 tỷ đồng doanh thu phòng vé và đánh dấu một trong những lần xuất hiện gần đây của nữ diễn viên trên màn ảnh rộng.

Theo thông tin được page Mẹ Mìn chia sẻ, phim có suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 20/10 và trong các ngày 21-22/10/2026, trước khi dự kiến khởi chiếu chính thức vào ngày 23/10/2026. Hiện thông tin về IMAX vẫn đang ở dạng úp mở, trong khi khán giả tiếp tục chờ đợi câu trả lời về vai diễn mà Nhật Kim Anh đảm nhận trong bộ phim.

Hiện Mẹ Mìn vẫn đang giữ kín nhiều thông tin về nội dung và nhân vật. Khi ngày khởi chiếu đang đến gần, sự xuất hiện của Nhật Kim Anh cùng những thông tin mới từ ê-kíp tiếp tục là điều được khán giả quan tâm.